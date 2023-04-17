https://ria.ru/20230417/zemletryasenie-1865821552.html
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 17.04.2023
В Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии в районе Бенгкулу, Южная Суматра, сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG). РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:44
2023-04-17T14:44
2023-04-17T14:44
в мире
индонезия
южная суматра
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии в районе Бенгкулу, Южная Суматра, сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG). "Землетрясение произошло примерно в 58 километрах к юго-западу от Бенгкулу в 18.05 по местному времени (14.05 мск - ред.). Эпицентр находился на глубине 22 километра", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует.
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индонезия
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в мире, индонезия, южная суматра
В мире, Индонезия, Южная Суматра
В Индонезии произошло землетрясение
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3