https://ria.ru/20230417/zemletryasenie-1865821552.html

В Индонезии произошло землетрясение

В Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 17.04.2023

В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии в районе Бенгкулу, Южная Суматра, сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG). РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:44

2023-04-17T14:44

2023-04-17T14:44

в мире

индонезия

южная суматра

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Индонезии в районе Бенгкулу, Южная Суматра, сообщило агентство метеорологии, климатологии и геофизики страны (BMKG). "Землетрясение произошло примерно в 58 километрах к юго-западу от Бенгкулу в 18.05 по местному времени (14.05 мск - ред.). Эпицентр находился на глубине 22 километра", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте агентства. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. По данных сейсмологов, вероятность цунами отсутствует.

https://ria.ru/20230415/zemletryasenie-1865544188.html

индонезия

южная суматра

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в мире, индонезия, южная суматра