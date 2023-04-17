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"Трудно поверить". В конгрессе раскрыли ужасающую правду о Зеленском - РИА Новости, 17.04.2023
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17:27 17.04.2023 (обновлено: 17:57 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/zelenskiy-1865868339.html
"Трудно поверить". В конгрессе раскрыли ужасающую правду о Зеленском
"Трудно поверить". В конгрессе раскрыли ужасающую правду о Зеленском - РИА Новости, 17.04.2023
"Трудно поверить". В конгрессе раскрыли ужасающую правду о Зеленском
Президент США Джо Байден отправляет миллиарды долларов Украине, которой правит нацистский режим во главе с Владимиром Зеленский, написал конгрессмен Пол Госар в РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:27
2023-04-17T17:57
политика
сша
украина
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправляет миллиарды долларов Украине, которой правит нацистский режим во главе с Владимиром Зеленский, написал конгрессмен Пол Госар в своем еженедельном бюллетене.Конгрессмен подчеркнул, что никогда не поддержит государство с такой идеологией. Он также осудил Байдена за отправку военной техники Зеленскому."Честно говоря, трудно поверить, что я должен говорить это в 2023 году", — резюмировал Госар.В начале апреля политик заявил, что вмешательство США в конфликт на Украине привело к непоправимым последствиям для этой страны. По его словам, глава Белого дома своими действиями поставил под угрозу хрупкую безопасность, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий, не подвергаясь риску разрушительного воздействия ядерного оружия.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865840047.html
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политика, сша, украина, джо байден, владимир зеленский
Политика, США, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
"Трудно поверить". В конгрессе раскрыли ужасающую правду о Зеленском

Американский конгрессмен Госар отказался поддерживать нацистский режим Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден отправляет миллиарды долларов Украине, которой правит нацистский режим во главе с Владимиром Зеленский, написал конгрессмен Пол Госар в своем еженедельном бюллетене.
«

"Нынешний украинский режим управляется и поддерживается в значительной степени неонацистами как на гражданских должностях в правительстве, так и в различных военных ополчениях. Это подробно задокументировано. Это означает, что сто миллиардов долларов из ваших налоговых поступлений пойдут на помощь нацистам. Вы можете спросить себя, действительно ли мы здесь хорошие парни", — отметил политик.

Конгрессмен подчеркнул, что никогда не поддержит государство с такой идеологией. Он также осудил Байдена за отправку военной техники Зеленскому.
"Честно говоря, трудно поверить, что я должен говорить это в 2023 году", — резюмировал Госар.
В начале апреля политик заявил, что вмешательство США в конфликт на Украине привело к непоправимым последствиям для этой страны. По его словам, глава Белого дома своими действиями поставил под угрозу хрупкую безопасность, которой мир наслаждался на протяжении десятилетий, не подвергаясь риску разрушительного воздействия ядерного оружия.
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