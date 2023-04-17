https://ria.ru/20230417/zavod-1865786307.html

В Адыгее построят завод по производству молотой извести

В Адыгее построят завод по производству молотой извести - РИА Новости, 17.04.2023

В Адыгее построят завод по производству молотой извести

В Адыгее в районе поселка Каменномостский построят завод по производству молотой извести за два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:44

2023-04-17T12:44

2023-04-17T12:44

республика адыгея

мурат кумпилов

майкопский район

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МАЙКОП, 17 апр – РИА Новости. В Адыгее в районе поселка Каменномостский построят завод по производству молотой извести за два миллиарда рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с представителями инвестора проекта – АО "Медвежья гора"."Обсуждались перспективы строительства в республике завода по производству молотой извести, мощность которого составит 400 тонн в день… В новое производство инвестор планирует вложить более двух миллиардов рублей и создать порядка 90 рабочих мест. Таким образом, АО "Медвежья гора", которое в настоящее время занимается добычей известняка в Майкопском районе, построит практически безотходное производство замкнутого цикла… Завод предлагается построить возле поселка Каменномостского, в отдалении от туристской зоны и автомобильной дороги", - говорится в сообщении.Отмечается, что короткая логистическая цепочка между источником сырья и создаваемым производством позволит сделать его экономически выгодным и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру региона.Кумпилов отметил важность развития промышленности, но указал на необходимость соблюдения всех экологических норм при создании нового производства, особенно с учетом туристского потенциала Майкопского района. Глава Адыгеи поручил республиканскому министерству экономического развития проанализировать инвестиционное предложение, учитывая мнение населения, и строго контролировать выполнение экологических требований, добавляет пресс-служба.В технологическом процессе завода предусмотрено использование высокоэффективных фильтров, на первом этапе планируется смонтировать 11 газоочистных установок, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20230413/genichesk-1865108998.html

майкопский район

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, майкопский район