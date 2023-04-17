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Словакия запретила ввоз продуктов с Украины на неопределенный срок

Словакия запретила ввоз продуктов с Украины на неопределенный срок - РИА Новости, 17.04.2023

Словакия запретила ввоз продуктов с Украины на неопределенный срок

Срок действия запрета на ввоз отдельных видов продуктов с Украины не определен и будет зависеть от ситуации, сообщило словацкое министерство сельского... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:46

2023-04-17T19:46

2023-04-17T19:46

словакия

украина

урсула фон дер ляйен

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евросоюз

в мире

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БРАТИСЛАВА, 17 апр - РИА Новости. Срок действия запрета на ввоз отдельных видов продуктов с Украины не определен и будет зависеть от ситуации, сообщило словацкое министерство сельского хозяйства. "Запрет на импорт будет действовать неопределенный срок в соответствии с развитием ситуации", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Минсельхоз проинформировал, что на партии сельскохозяйственных продуктов, следующих транзитом с Украины через территорию Словакии, будут ставиться пломбы. Ведомство информирует, что продолжает действовать запрет на переработку зерновых с Украины. "Первоочередной задачей нашего ведомства является охрана здоровья граждан, обеспечение стабильного внутреннего рынка агропродукции и предотвращение роста цена на продовольственные товары", - сообщил министр сельского хозяйства Самуэл Влчан, его слова приведены в сообщении. Словацкий минсельхоз уточнил список из 30 позиций, запрещенных к ввозу с Украины, среди них пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощные продукты. В документе на сайте правительства Словакии говорится, что запрет на импорт некоторых продуктов с Украины вводится с 19 апреля. В понедельник премьер-министр Словакии Эдуард Хегер говорил, что этот запрет будет временным. Ранее Словакия предложила запустить механизм в рамках Европейского союза, который бы помог Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан сообщал, что это предложение было поддержано Польшей, Венгрией, Чехией, Болгарией и Румынией. Министерство сельского хозяйства Словакии также сообщало, что не рекомендует ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида. Речь в частности шла о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы, о проверке которой сообщалось ранее. Был введен строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося украинского зерна и муки из него. Минсельхоз заявил, что будут взяты пробы со всех партий зерна и муки, ввезенных в Словакию с Украины. В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты местного рынка. Министерство сельского хозяйства сообщало, что представители финансовой службы на границе теперь будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Те партии, что предназначены для Словакии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230417/import-1865889169.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

словакия, украина, урсула фон дер ляйен, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евросоюз, в мире