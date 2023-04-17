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В Оренбуржье ранее предлагали изменить закон о бездомных животных - РИА Новости, 17.04.2023
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12:15 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/zakon-1865776572.html
В Оренбуржье ранее предлагали изменить закон о бездомных животных
В Оренбуржье ранее предлагали изменить закон о бездомных животных - РИА Новости, 17.04.2023
В Оренбуржье ранее предлагали изменить закон о бездомных животных
Власти Оренбургской области в поправках к закону о животных в том числе предлагали усыплять собак, если у животного выявлена немотивированная агрессия, но идея... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:15
2023-04-17T12:15
оренбург
денис паслер
общество
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области в поправках к закону о животных в том числе предлагали усыплять собак, если у животного выявлена немотивированная агрессия, но идея не была поддержана, сообщили РИА Новости в правительстве региона. В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. В правительстве Оренбургской области РИА Новости рассказали, что в 2021 году власти региона обращались к федеральным властям с просьбой инициировать внесение изменений в федеральный закон об обращении с животными, но инициатива не была поддержана. Так, правительство региона предлагало создать систему регистрации и учета владельцев и животных, ввести меры административной ответственности за невыполнение этого требования. Источник в экстренных службах Оренбурга рассказал РИА Новости, что после трагедии с мальчиком на месте происшествия обнаружили семь бездомных собак, трое из которых были чипированы. Ранее в мэрии Оренбурга сообщали, что в городе живут более 10 тысяч безнадзорных животных.
https://ria.ru/20230417/sobaki-1865769007.html
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оренбург, денис паслер, общество
Оренбург, Денис Паслер, Общество
В Оренбуржье ранее предлагали изменить закон о бездомных животных

Власти Оренбургской области сообщили, что ранее предлагали усыплять собак

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВетеринарная станция и приют для бродячих собак
Ветеринарная станция и приют для бродячих собак - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ветеринарная станция и приют для бродячих собак. Архивное фото
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УФА, 17 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области в поправках к закону о животных в том числе предлагали усыплять собак, если у животного выявлена немотивированная агрессия, но идея не была поддержана, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье.
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С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания.
После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы.
В правительстве Оренбургской области РИА Новости рассказали, что в 2021 году власти региона обращались к федеральным властям с просьбой инициировать внесение изменений в федеральный закон об обращении с животными, но инициатива не была поддержана.
Так, правительство региона предлагало создать систему регистрации и учета владельцев и животных, ввести меры административной ответственности за невыполнение этого требования.
«
"Также областные власти просили установить критерии определения агрессивности животного и в случае проявления немотивированной агрессии, регулировать их численность. Кроме того, разрешить повторно отлавливать бездомных собак с метками, чтобы ревакцинировать их", - пояснил собеседник.
Источник в экстренных службах Оренбурга рассказал РИА Новости, что после трагедии с мальчиком на месте происшествия обнаружили семь бездомных собак, трое из которых были чипированы.
Ранее в мэрии Оренбурга сообщали, что в городе живут более 10 тысяч безнадзорных животных.
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ОренбургДенис ПаслерОбщество
 
 
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