https://ria.ru/20230417/zakon-1865776572.html

В Оренбуржье ранее предлагали изменить закон о бездомных животных

В Оренбуржье ранее предлагали изменить закон о бездомных животных - РИА Новости, 17.04.2023

В Оренбуржье ранее предлагали изменить закон о бездомных животных

Власти Оренбургской области в поправках к закону о животных в том числе предлагали усыплять собак, если у животного выявлена немотивированная агрессия, но идея... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:15

2023-04-17T12:15

2023-04-17T12:15

оренбург

денис паслер

общество

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УФА, 17 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области в поправках к закону о животных в том числе предлагали усыплять собак, если у животного выявлена немотивированная агрессия, но идея не была поддержана, сообщили РИА Новости в правительстве региона. В воскресенье в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, когда он гулял в районе своего дома у гаражей. Источник РИА Новости сообщал, что ребёнок был один - очевидцев трагедии нет. СК возбудил два уголовных дела по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, и по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура даст оценку действиям предприятия по отлову животных, мэрия города пообещала оказать всю необходимую поддержку семье. С 1 января 2020 года действует федеральный закон, запрещающий эвтаназию бродячих собак. Согласно закону, безнадзорных животных следует отловить, чтобы стерилизовать, провести карантин, чипировать и отпустить в среду обитания. После ЧП губернатор области Денис Паслер заявлял, что считает несовершенным закон, согласно которому безнадзорных собак отлавливают и после ряда процедур отпускают на улицы. В правительстве Оренбургской области РИА Новости рассказали, что в 2021 году власти региона обращались к федеральным властям с просьбой инициировать внесение изменений в федеральный закон об обращении с животными, но инициатива не была поддержана. Так, правительство региона предлагало создать систему регистрации и учета владельцев и животных, ввести меры административной ответственности за невыполнение этого требования. Источник в экстренных службах Оренбурга рассказал РИА Новости, что после трагедии с мальчиком на месте происшествия обнаружили семь бездомных собак, трое из которых были чипированы. Ранее в мэрии Оренбурга сообщали, что в городе живут более 10 тысяч безнадзорных животных.

https://ria.ru/20230417/sobaki-1865769007.html

https://ria.ru/20230416/delo-1865695918.html

оренбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оренбург, денис паслер, общество