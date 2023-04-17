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Бангладеш заплатит России за строительство АЭС в юанях - РИА Новости, 17.04.2023
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13:19 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/yuani-1865796647.html
Бангладеш заплатит России за строительство АЭС в юанях
Бангладеш заплатит России за строительство АЭС в юанях - РИА Новости, 17.04.2023
Бангладеш заплатит России за строительство АЭС в юанях
Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты кредита на строительство атомной электростанции "Руппур", сообщает бангладешская газета Business... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:19
2023-04-17T13:19
экономика
бангладеш
россия
в мире
аэс руппур
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты кредита на строительство атомной электростанции "Руппур", сообщает бангладешская газета Business Standard со ссылкой на отдел экономических отношений Минфина страны."Согласно новому соглашению, Бангладеш будет осуществлять платежные расчеты с Россией через любой китайский банк, а российские бенефициары будут получать платежи с использованием китайской трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS), являющейся альтернативой SWIFT для платежей в юанях", - пишет издание. Уточняется, что Россия оказывает кредитную помощь на строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш, проект реализует подрядчик во главе с госкорпорацией "Росатом". Стоимость АЭС оценивается в 12,65 миллиарда долларов, 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет. В сентябре 2022 года бангладешский Центральный банк уже предоставил возможность транзакций в юанях, разрешив банкам открывать счета в юанях в своих филиалах за границей. "Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная для строительства площадка располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей электростанции был заложен осенью 2013 года. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.
https://ria.ru/20230217/bangladesh-1852650331.html
https://ria.ru/20230413/dollar-1865162389.html
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экономика, бангладеш, россия, в мире, аэс руппур, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Бангладеш, Россия, В мире, АЭС Руппур, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Бангладеш заплатит России за строительство АЭС в юанях

Бангладеш и Россия договорились об оплате кредита в юанях за строительство АЭС "Руппур"

© Fotolia / selensergenЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Fotolia / selensergen
Юани. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Бангладеш и Россия договорились использовать юани для оплаты кредита на строительство атомной электростанции "Руппур", сообщает бангладешская газета Business Standard со ссылкой на отдел экономических отношений Минфина страны.
"Согласно новому соглашению, Бангладеш будет осуществлять платежные расчеты с Россией через любой китайский банк, а российские бенефициары будут получать платежи с использованием китайской трансграничной межбанковской платежной системы (CIPS), являющейся альтернативой SWIFT для платежей в юанях", - пишет издание.
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Уточняется, что Россия оказывает кредитную помощь на строительство АЭС "Руппур" в Бангладеш, проект реализует подрядчик во главе с госкорпорацией "Росатом". Стоимость АЭС оценивается в 12,65 миллиарда долларов, 90% строительства финансируется за счет российского кредита со сроком погашения в течение 28 лет.
В сентябре 2022 года бангладешский Центральный банк уже предоставил возможность транзакций в юанях, разрешив банкам открывать счета в юанях в своих филиалах за границей.
"Руппур" - строящаяся по российскому проекту АЭС-2006 атомная электростанция. Выбранная для строительства площадка располагается на восточном берегу реки Падма, в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Первый камень в основание будущей электростанции был заложен осенью 2013 года. Станция будет состоять из двух энергоблоков с современными реакторами ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый, жизненный цикл которых составляет 60 лет с возможностью его продления еще на 20 лет.
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ЭкономикаБангладешРоссияВ миреАЭС РуппурГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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