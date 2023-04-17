https://ria.ru/20230417/yaponiya-1865724011.html

СМИ: подозреваемого по делу о ЧП с премьером Японии передали прокуратуре

СМИ: подозреваемого по делу о ЧП с премьером Японии передали прокуратуре - РИА Новости, 17.04.2023

СМИ: подозреваемого по делу о ЧП с премьером Японии передали прокуратуре

Задержанного в субботу после ЧП с премьер-министром Японии Фумио Кисидой мужчину передали в прокуратуру, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T06:56

2023-04-17T06:56

2023-04-17T06:59

япония

вакаяма (город)

фумио кисида

синдзо абэ

в мире

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ТОКИО, 17 апр – РИА Новости. Задержанного в субботу после ЧП с премьер-министром Японии Фумио Кисидой мужчину передали в прокуратуру, сообщил телеканал NHK. Полиция предполагает, что брошенный Рюдзи Кимуру в сторону Кисиды предмет и такой же предмет, который был у него в руке в момент задержания, а потом был обнаружен на земле, был самодельной трубчатой бомбой. Об этом, в частности, свидетельствуют изъятые из его дома взрывчатое вещество, трубки и инструменты. Утром в понедельник его отвезли в окружную префектуру Вакаямы. Официально его подозревают в "силовой попытке помешать проведению рабочего процесса". Это уже второй инцидент в Японии за последний год, когда в нападении на высокопоставленного политика используется самодельное оружие: в июле прошлого года из самодельного огнестрельного оружия был убит экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В субботу около места выступления премьера Японии Фумио Кисиды в ходе предвыборной кампании в рыбном порту в префектуре Вакаяма раздался звук взрыва. Когда премьер подходил к месту выступления, в его сторону был брошен металлический предмет цилиндрической формы, а затем раздался похожий на взрыв сильный хлопок. Рюдзи Кимуру - мужчину, бросившего металлический предмет, - повалили на землю и задержали рыбаки из толпы и подоспевшие с небольшим интервалом полицейские. Кисида успел обернуться на звук упавшего за его спиной предмета, но почти сразу же его прикрыл охранник пуленепробиваемым щитом, после чего премьера увели с места. Звук взрыва раздался примерно через 50 секунд после того, как Кимуру задержали, и после того, как с места происшествия увели премьер-министра Кисиду. Он не пострадал. На видеокадрах, показанных телеканалом NHK, видно, что в момент, когда Кимуру схватили мужчины из толпы, в его руках был еще один металлический предмет, к которому он пытался поднести зажигалку. Таким образом, с места происшествия было изъято два одинаковых металлических предмета, похожих на трубчатую бомбу: один был брошен в сторону премьера и взорвался, второй сначала был у Кимуры в руках, затем был обнаружен на земле на месте задержания. В воскресенье в доме 24-летнего Кимуры произвели обыск. В ходе обыска было изъято предположительно взрывчатое вещество и компьютер. Кимура отказывается говорить без адвоката.

https://ria.ru/20230416/yaponiya-1865647615.html

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япония

вакаяма (город)

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япония, вакаяма (город), фумио кисида, синдзо абэ, в мире