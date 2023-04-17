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В жилом доме в казахстанском Жанаозене взорвался газовый баллон
В жилом доме в казахстанском Жанаозене взорвался газовый баллон - РИА Новости, 17.04.2023
В жилом доме в казахстанском Жанаозене взорвался газовый баллон
Газовый баллон взорвался в двухэтажном жилом доме в казахстанском Жанаозене, по предварительным данным, пострадали 11 человек, сообщила в понедельник... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T04:49
2023-04-17T04:49
2023-04-17T07:14
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жанаозен
астана
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АСТАНА, 17 апр - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в двухэтажном жилом доме в казахстанском Жанаозене, по предварительным данным, пострадали 11 человек, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС республики.По данным ведомства, происшествие случилось в понедельник около 05.00 утра по времени Астаны (около 02.00 мск)."Во втором микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров). По предварительным данным, пострадало 11 человек, они переданы работникам медицинской службы", - говорится в сообщении.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
https://ria.ru/20230217/ballon-1852766157.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жанаозен, астана
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Жанаозен, Астана
В жилом доме в казахстанском Жанаозене взорвался газовый баллон
В в жилом доме в казахстанском Жанаозене взорвался газовый баллон, пострадали 11 человек