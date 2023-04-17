https://ria.ru/20230417/vzryv-1865720023.html

В жилом доме в казахстанском Жанаозене взорвался газовый баллон

В жилом доме в казахстанском Жанаозене взорвался газовый баллон - РИА Новости, 17.04.2023

В жилом доме в казахстанском Жанаозене взорвался газовый баллон

Газовый баллон взорвался в двухэтажном жилом доме в казахстанском Жанаозене, по предварительным данным, пострадали 11 человек, сообщила в понедельник... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T04:49

2023-04-17T04:49

2023-04-17T07:14

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жанаозен

астана

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АСТАНА, 17 апр - РИА Новости. Газовый баллон взорвался в двухэтажном жилом доме в казахстанском Жанаозене, по предварительным данным, пострадали 11 человек, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС республики.По данным ведомства, происшествие случилось в понедельник около 05.00 утра по времени Астаны (около 02.00 мск)."Во втором микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров). По предварительным данным, пострадало 11 человек, они переданы работникам медицинской службы", - говорится в сообщении.Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

https://ria.ru/20230217/ballon-1852766157.html

жанаозен

астана

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жанаозен, астана