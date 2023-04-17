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Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах - РИА Новости, 17.04.2023
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12:14 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/vybory-1865775761.html
Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах
Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах
Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:14
2023-04-17T12:14
госдума рф
россия
политика
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при проведении первых выборов смогут установить особенности их проведения самостоятельно. Как отмечают авторы документа, "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан" при проведении первых выборов в органы госвласти субъекта и органы местного самоуправления в регионах, принятых в состав РФ, законом соответствующего субъекта смогут устанавливаться особенности реализации отдельных положений законодательства о выборах. "В этом случае Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит правовую экспертизу проекта указанного закона субъекта Российской Федерации (нормативного правового акта)", - отмечается в документе.
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госдума рф, россия, политика
Госдума РФ, Россия, Политика
Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах

Комитет Госдумы одобрил поправки о праве регионов устанавливать особенности выборов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при проведении первых выборов смогут установить особенности их проведения самостоятельно.
Как отмечают авторы документа, "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан" при проведении первых выборов в органы госвласти субъекта и органы местного самоуправления в регионах, принятых в состав РФ, законом соответствующего субъекта смогут устанавливаться особенности реализации отдельных положений законодательства о выборах.
"В этом случае Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит правовую экспертизу проекта указанного закона субъекта Российской Федерации (нормативного правового акта)", - отмечается в документе.
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