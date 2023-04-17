https://ria.ru/20230417/vybory-1865775761.html
Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах
Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах
Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:14
2023-04-17T12:14
2023-04-17T12:14
госдума рф
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при проведении первых выборов смогут установить особенности их проведения самостоятельно. Как отмечают авторы документа, "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан" при проведении первых выборов в органы госвласти субъекта и органы местного самоуправления в регионах, принятых в состав РФ, законом соответствующего субъекта смогут устанавливаться особенности реализации отдельных положений законодательства о выборах. "В этом случае Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит правовую экспертизу проекта указанного закона субъекта Российской Федерации (нормативного правового акта)", - отмечается в документе.
https://ria.ru/20230221/vybory-1853458251.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b780e0919929e30eb541d2986db93fe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, политика
Госдума РФ, Россия, Политика
Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах
Комитет Госдумы одобрил поправки о праве регионов устанавливать особенности выборов
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при проведении первых выборов смогут установить особенности их проведения самостоятельно.
Как отмечают авторы документа, "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан" при проведении первых выборов в органы госвласти субъекта и органы местного самоуправления в регионах, принятых в состав РФ, законом соответствующего субъекта смогут устанавливаться особенности реализации отдельных положений законодательства о выборах.
"В этом случае Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит правовую экспертизу проекта указанного закона субъекта Российской Федерации (нормативного правового акта)", - отмечается в документе.
Глава ЦИК рассказала, когда объявят о выборах в России