https://ria.ru/20230417/vybory-1865775761.html

Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах

Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах - РИА Новости, 17.04.2023

Комитет Госдумы одобрил поправки об особенностях выборов в регионах

Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:14

2023-04-17T12:14

2023-04-17T12:14

госдума рф

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141356_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4c44371a7b815091d4129d500b33d583.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, согласно которому новые регионы, вошедшие в состав РФ, при проведении первых выборов смогут установить особенности их проведения самостоятельно. Как отмечают авторы документа, "в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан" при проведении первых выборов в органы госвласти субъекта и органы местного самоуправления в регионах, принятых в состав РФ, законом соответствующего субъекта смогут устанавливаться особенности реализации отдельных положений законодательства о выборах. "В этом случае Центральная избирательная комиссия Российской Федерации проводит правовую экспертизу проекта указанного закона субъекта Российской Федерации (нормативного правового акта)", - отмечается в документе.

https://ria.ru/20230221/vybory-1853458251.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, политика