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ВВС Британии и ФРГ сопроводили российские самолеты над Балтийским морем - РИА Новости, 17.04.2023
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18:48 17.04.2023 (обновлено: 23:04 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/vvs-1865902536.html
ВВС Британии и ФРГ сопроводили российские самолеты над Балтийским морем
ВВС Британии и ФРГ сопроводили российские самолеты над Балтийским морем - РИА Новости, 17.04.2023
ВВС Британии и ФРГ сопроводили российские самолеты над Балтийским морем
ВВС Великобритании и Германии сопроводили в прошлую пятницу три российских военных самолета над Балтийским морем, говорится в заявлении королевских... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:48
2023-04-17T23:04
германия
россия
великобритания
в мире
су-27
ил-20
балтийское море
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ВВС Великобритании и Германии сопроводили в прошлую пятницу три российских военных самолета над Балтийским морем, говорится в заявлении королевских Военно-воздушных сил.Отмечается, что истребители подняли в воздух "для перехвата и визуальной идентификации нескольких неопознанных самолетов, пролетавших вблизи воздушного пространства НАТО". В заявлении говорится, что Ил-20 следовал транзитом с материковой части России в Калининградскую область. Самолет встретили два истребителя Су-27, которые сопроводили его на юг через северо-западную зону эстонского района полетной информации.В марте сообщалось, что немецкие и британские истребители Eurofighter будут совместно патрулировать воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой.В российском Минобороны не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ведомстве подчеркивали, что они не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других стран.
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германия, россия, великобритания, в мире, су-27, ил-20, балтийское море
Германия, Россия, Великобритания, В мире, Су-27, Ил-20, Балтийское море
ВВС Британии и ФРГ сопроводили российские самолеты над Балтийским морем

ВВС Британии и Германии сопроводили три российских военных самолета над Балтийским морем

© Фото : UK Crown Copyright / Royal Air ForcеВВС Великобритании и Германии сопроводили российские самолеты над Балтийским морем
ВВС Великобритании и Германии сопроводили российские самолеты над Балтийским морем - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : UK Crown Copyright / Royal Air Forcе
ВВС Великобритании и Германии сопроводили российские самолеты над Балтийским морем
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ВВС Великобритании и Германии сопроводили в прошлую пятницу три российских военных самолета над Балтийским морем, говорится в заявлении королевских Военно-воздушных сил.
«

"Британские и немецкие Typhoons сопроводили самолеты Coot-A (Ил-20) и Flanker-B (Су-27) через эстонский район полетной информации перед передачей (сопровождения. — Прим. ред.) истребителям Saab Gripen шведских ВВС", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что истребители подняли в воздух "для перехвата и визуальной идентификации нескольких неопознанных самолетов, пролетавших вблизи воздушного пространства НАТО". В заявлении говорится, что Ил-20 следовал транзитом с материковой части России в Калининградскую область. Самолет встретили два истребителя Су-27, которые сопроводили его на юг через северо-западную зону эстонского района полетной информации.
В марте сообщалось, что немецкие и британские истребители Eurofighter будут совместно патрулировать воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой.
В российском Минобороны не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ведомстве подчеркивали, что они не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других стран.
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