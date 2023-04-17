https://ria.ru/20230417/vvs-1865902536.html

ВВС Британии и ФРГ сопроводили российские самолеты над Балтийским морем

ВВС Британии и ФРГ сопроводили российские самолеты над Балтийским морем - РИА Новости, 17.04.2023

ВВС Британии и ФРГ сопроводили российские самолеты над Балтийским морем

ВВС Великобритании и Германии сопроводили в прошлую пятницу три российских военных самолета над Балтийским морем, говорится в заявлении королевских... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:48

2023-04-17T18:48

2023-04-17T23:04

германия

россия

великобритания

в мире

су-27

ил-20

балтийское море

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ВВС Великобритании и Германии сопроводили в прошлую пятницу три российских военных самолета над Балтийским морем, говорится в заявлении королевских Военно-воздушных сил.Отмечается, что истребители подняли в воздух "для перехвата и визуальной идентификации нескольких неопознанных самолетов, пролетавших вблизи воздушного пространства НАТО". В заявлении говорится, что Ил-20 следовал транзитом с материковой части России в Калининградскую область. Самолет встретили два истребителя Су-27, которые сопроводили его на юг через северо-западную зону эстонского района полетной информации.В марте сообщалось, что немецкие и британские истребители Eurofighter будут совместно патрулировать воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой.В российском Минобороны не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ведомстве подчеркивали, что они не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других стран.

https://ria.ru/20230417/flot-1865861399.html

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великобритания

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, россия, великобритания, в мире, су-27, ил-20, балтийское море