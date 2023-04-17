ВВС Британии и ФРГ сопроводили российские самолеты над Балтийским морем
ВВС Британии и Германии сопроводили три российских военных самолета над Балтийским морем
© Фото : UK Crown Copyright / Royal Air ForcеВВС Великобритании и Германии сопроводили российские самолеты над Балтийским морем
ВВС Великобритании и Германии сопроводили российские самолеты над Балтийским морем
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. ВВС Великобритании и Германии сопроводили в прошлую пятницу три российских военных самолета над Балтийским морем, говорится в заявлении королевских Военно-воздушных сил.
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"Британские и немецкие Typhoons сопроводили самолеты Coot-A (Ил-20) и Flanker-B (Су-27) через эстонский район полетной информации перед передачей (сопровождения. — Прим. ред.) истребителям Saab Gripen шведских ВВС", — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что истребители подняли в воздух "для перехвата и визуальной идентификации нескольких неопознанных самолетов, пролетавших вблизи воздушного пространства НАТО". В заявлении говорится, что Ил-20 следовал транзитом с материковой части России в Калининградскую область. Самолет встретили два истребителя Су-27, которые сопроводили его на юг через северо-западную зону эстонского района полетной информации.
В российском Минобороны не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. В ведомстве подчеркивали, что они не пересекают воздушные трассы и не допускают опасного сближения с воздушными судами других стран.