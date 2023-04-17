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Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году - РИА Новости, 17.04.2023
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11:48 17.04.2023 (обновлено: 17:17 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/vvp-1865770255.html
Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году - РИА Новости, 17.04.2023
Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году
Рост экономики России в 2026 году составит 2,8 процента, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:48
2023-04-17T17:17
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рост экономики России в 2026 году составит 2,8 процента, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.Согласно статье, на рост экономики повлияет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат.Также по прогнозам Минэкономразвития на 2026 темпы роста инвестиций в основной капитал составят 4,5 процента, оборота розничной торговли – 3,6 процента, а рост реальной зарплаты составит 2,5 процента.Нефть марки Brent будет стоит 142,5 доллара за баррель, а курс доллара к рублю понизится до 70,6, указали в материале.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), brent, цены на нефть
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РБК (медиагруппа), Brent, Цены на нефть
Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году

Российский ВВП по прогнозу Минэкономразвития в 2026 году вырастет на 2,8 процента

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМонеты
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рост экономики России в 2026 году составит 2,8 процента, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.
Согласно статье, на рост экономики повлияет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат.
Также по прогнозам Минэкономразвития на 2026 темпы роста инвестиций в основной капитал составят 4,5 процента, оборота розничной торговли – 3,6 процента, а рост реальной зарплаты составит 2,5 процента.
Нефть марки Brent будет стоит 142,5 доллара за баррель, а курс доллара к рублю понизится до 70,6, указали в материале.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РБК (медиагруппа)BrentЦены на нефть
 
 
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