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Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году

Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году - РИА Новости, 17.04.2023

Минэкономразвития спрогнозировало рост ВВП России в 2026 году

Рост экономики России в 2026 году составит 2,8 процента, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:48

2023-04-17T11:48

2023-04-17T17:17

экономика

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Рост экономики России в 2026 году составит 2,8 процента, сообщает РБК со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.Согласно статье, на рост экономики повлияет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат.Также по прогнозам Минэкономразвития на 2026 темпы роста инвестиций в основной капитал составят 4,5 процента, оборота розничной торговли – 3,6 процента, а рост реальной зарплаты составит 2,5 процента.Нефть марки Brent будет стоит 142,5 доллара за баррель, а курс доллара к рублю понизится до 70,6, указали в материале.

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), brent, цены на нефть