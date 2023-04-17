https://ria.ru/20230417/vsu-1865929648.html
СМИ: ВСУ ждут невиданные препятствия во время наступления
СМИ: ВСУ ждут невиданные препятствия во время наступления - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: ВСУ ждут невиданные препятствия во время наступления
Украинскую армию ждут невиданные препятствия при попытке наступать, пишет испанская газета El País со ссылкой на опрошенных военных экспертов. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:06
2023-04-17T21:06
2023-04-17T21:42
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европа
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
киев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинскую армию ждут невиданные препятствия при попытке наступать, пишет испанская газета El País со ссылкой на опрошенных военных экспертов.ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями, каких не строили в Европе уже на протяжении 80 лет. Британская разведка также признала, что созданные оборонительные сооружения сделают Россию еще более грозным противником для украинской армии, говорится в статье.Согласно всем канонам военной науки, Киеву необходимо сконцентрировать силы, превосходящие обороняющуюся сторону в соотношении один к трем, уточнил эксперт.По словам аналитиков, в любом случае потери Украины в технике и живой силе будут колоссальными.
https://ria.ru/20230416/vsu-1865668649.html
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россия, украина, европа, вооруженные силы украины, в мире, киев
Россия, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
СМИ: ВСУ ждут невиданные препятствия во время наступления
El País: ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями при попытке наступления