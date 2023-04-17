Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ВСУ ждут невиданные препятствия во время наступления - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:06 17.04.2023 (обновлено: 21:42 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/vsu-1865929648.html
СМИ: ВСУ ждут невиданные препятствия во время наступления
СМИ: ВСУ ждут невиданные препятствия во время наступления - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: ВСУ ждут невиданные препятствия во время наступления
Украинскую армию ждут невиданные препятствия при попытке наступать, пишет испанская газета El País со ссылкой на опрошенных военных экспертов. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T21:06
2023-04-17T21:42
россия
украина
европа
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b0a90424df15bc560827d4aef85b749b.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинскую армию ждут невиданные препятствия при попытке наступать, пишет испанская газета El País со ссылкой на опрошенных военных экспертов.ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями, каких не строили в Европе уже на протяжении 80 лет. Британская разведка также признала, что созданные оборонительные сооружения сделают Россию еще более грозным противником для украинской армии, говорится в статье.Согласно всем канонам военной науки, Киеву необходимо сконцентрировать силы, превосходящие обороняющуюся сторону в соотношении один к трем, уточнил эксперт.По словам аналитиков, в любом случае потери Украины в технике и живой силе будут колоссальными.
https://ria.ru/20230416/vsu-1865668649.html
россия
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_4e07dac30699c870e46b37e461851bff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, вооруженные силы украины, в мире, киев
Россия, Украина, Европа, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев
СМИ: ВСУ ждут невиданные препятствия во время наступления

El País: ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями при попытке наступления

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украинскую армию ждут невиданные препятствия при попытке наступать, пишет испанская газета El País со ссылкой на опрошенных военных экспертов.
ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями, каких не строили в Европе уже на протяжении 80 лет. Британская разведка также признала, что созданные оборонительные сооружения сделают Россию еще более грозным противником для украинской армии, говорится в статье.
«
"Нет более сложной задачи, чем спланировать и провести комбинированное наступление с привлечением всех родов войск на хорошо подготовленную линию с препятствиями из танковых рвов, мин и траншей", — рассказал один из специалистов.
Согласно всем канонам военной науки, Киеву необходимо сконцентрировать силы, превосходящие обороняющуюся сторону в соотношении один к трем, уточнил эксперт.
По словам аналитиков, в любом случае потери Украины в технике и живой силе будут колоссальными.
Украинские военные в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
"Такое бывает редко". Британские военные раскрыли, что Россия сделает с ВСУ
16 апреля, 16:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаВооруженные силы УкраиныВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала