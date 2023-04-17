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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 17.04.2023 (обновлено: 14:41 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/vsu-1865818051.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 17.04.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 украинских военных, 3 единицы техники,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:31
2023-04-17T14:41
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
угледар
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 украинских военных, 3 единицы техники, диверсионно-разведывательную группу противника, а также склад с боеприпасами и ангар с военной техникой, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данных ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах Угледара и Великой Новоселки в ДНР, а также в районах Загорного, Малой Токмачки и Каменского на Запорожье."В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады украинской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, В мире, Донецкая Народная Республика, Угледар
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 60 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 украинских военных, 3 единицы техники, диверсионно-разведывательную группу противника, а также склад с боеприпасами и ангар с военной техникой, сообщили в понедельник в Минобороны России.
По данных ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах Угледара и Великой Новоселки в ДНР, а также в районах Загорного, Малой Токмачки и Каменского на Запорожье.
"В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районах Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады украинской армии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУгледар
 
 
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