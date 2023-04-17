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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 17.04.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 украинских военных, 3 единицы техники,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:31

2023-04-17T14:31

2023-04-17T14:41

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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в мире

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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 60 украинских военных, 3 единицы техники, диверсионно-разведывательную группу противника, а также склад с боеприпасами и ангар с военной техникой, сообщили в понедельник в Минобороны России.По данных ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районах Угледара и Великой Новоселки в ДНР, а также в районах Загорного, Малой Токмачки и Каменского на Запорожье."В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица "Мста-Б", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районах Новоданиловки и Новоандреевки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов, а также ангар с вооружением и военной техникой 65-й механизированной бригады украинской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, угледар