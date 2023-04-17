https://ria.ru/20230417/vstrecha-1865869945.html

Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии

Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии - РИА Новости, 17.04.2023

Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии

Главы МИД РФ и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра проводят переговоры в столице республики. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:29

2023-04-17T17:29

2023-04-17T18:38

в мире

бразилия

россия

латинская америка

сергей лавров

мауру виейра

луис инасиу лула да силва

мид бразилии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865896800_0:215:3048:1931_1920x0_80_0_0_d089997af3b65e416de79a023ace39ba.jpg

БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра проводят переговоры в столице республики. Переговоры проходят в МИД Бразилии. Перед входом в здание министра встречал почетный караул. "Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Бразилии Виейрой", - информирует МИД РФ. В telegram-канале размещена фотография их рукопожатия. Позже министры продолжили переговоры в расширенном составе. Российский министр поблагодарил за "традиционное бразильское гостеприимство". Лавров отметил, что российская сторона очень ценит, что обе страны стремятся "развивать экономические отношения, гуманитарные, расширять практику культурных обменов, развивать отношения в сфере технологий, ВТС".Российский министр рассказал, что есть вопросы, которые пока остаются нерешенными, однако происходит это в связи с тем, что новое правительство Бразилии только ставит перед собой некоторые задачи по выстраиванию сотрудничества с другими государствами. Так, Лавров отметил, что стороны будут "двигаться впереди для согласования дат межправкомиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, комиссии по политическому сотрудничеству". "И вершиной станет созыв заседания комиссии высокого уровня под председательством глав наших правительств", - сказал Лавров.Со своей стороны Виейра напомнил, что в этом году отмечается 195-летие отношений двух стран.Как ожидается, после переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран сделают заявления для прессы. Позже в понедельник Лаврова примет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Также состоится встреча российского министра с советником президента Бразилии по внешней политике экс-глава МИДа Селсу Аморимом. Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова. Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД РФ.

https://ria.ru/20230207/braziliya-1850328481.html

бразилия

россия

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бразилия, россия, латинская америка, сергей лавров, мауру виейра, луис инасиу лула да силва, мид бразилии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)