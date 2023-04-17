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Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии - РИА Новости, 17.04.2023
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17:29 17.04.2023 (обновлено: 18:38 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/vstrecha-1865869945.html
Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии
Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии - РИА Новости, 17.04.2023
Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии
Главы МИД РФ и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра проводят переговоры в столице республики. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:29
2023-04-17T18:38
в мире
бразилия
россия
латинская америка
сергей лавров
мауру виейра
луис инасиу лула да силва
мид бразилии
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БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра проводят переговоры в столице республики. Переговоры проходят в МИД Бразилии. Перед входом в здание министра встречал почетный караул. "Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Бразилии Виейрой", - информирует МИД РФ. В telegram-канале размещена фотография их рукопожатия. Позже министры продолжили переговоры в расширенном составе. Российский министр поблагодарил за "традиционное бразильское гостеприимство". Лавров отметил, что российская сторона очень ценит, что обе страны стремятся "развивать экономические отношения, гуманитарные, расширять практику культурных обменов, развивать отношения в сфере технологий, ВТС".Российский министр рассказал, что есть вопросы, которые пока остаются нерешенными, однако происходит это в связи с тем, что новое правительство Бразилии только ставит перед собой некоторые задачи по выстраиванию сотрудничества с другими государствами. Так, Лавров отметил, что стороны будут "двигаться впереди для согласования дат межправкомиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, комиссии по политическому сотрудничеству". "И вершиной станет созыв заседания комиссии высокого уровня под председательством глав наших правительств", - сказал Лавров.Со своей стороны Виейра напомнил, что в этом году отмечается 195-летие отношений двух стран.Как ожидается, после переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран сделают заявления для прессы. Позже в понедельник Лаврова примет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Также состоится встреча российского министра с советником президента Бразилии по внешней политике экс-глава МИДа Селсу Аморимом. Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова. Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД РФ.
https://ria.ru/20230207/braziliya-1850328481.html
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в мире, бразилия, россия, латинская америка, сергей лавров, мауру виейра, луис инасиу лула да силва, мид бразилии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Бразилия, Россия, Латинская Америка, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Луис Инасиу Лула да Силва, МИД Бразилии, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров встретился с министром иностранных дел Бразилии

Главы МИД России и Бразилии Лавров и Виейра проводят переговоры в столице республики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра во время встречи в Бразилии. 17 апреля 2023
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра во время встречи в Бразилии. 17 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра во время встречи в Бразилии. 17 апреля 2023
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БРАЗИЛИА, 17 апр - РИА Новости. Главы МИД РФ и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виейра проводят переговоры в столице республики.
Переговоры проходят в МИД Бразилии. Перед входом в здание министра встречал почетный караул.
"Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Бразилии Виейрой", - информирует МИД РФ. В telegram-канале размещена фотография их рукопожатия.
Позже министры продолжили переговоры в расширенном составе. Российский министр поблагодарил за "традиционное бразильское гостеприимство". Лавров отметил, что российская сторона очень ценит, что обе страны стремятся "развивать экономические отношения, гуманитарные, расширять практику культурных обменов, развивать отношения в сфере технологий, ВТС".
Российский министр рассказал, что есть вопросы, которые пока остаются нерешенными, однако происходит это в связи с тем, что новое правительство Бразилии только ставит перед собой некоторые задачи по выстраиванию сотрудничества с другими государствами. Так, Лавров отметил, что стороны будут "двигаться впереди для согласования дат межправкомиссий по торгово-экономическому сотрудничеству, комиссии по политическому сотрудничеству". "И вершиной станет созыв заседания комиссии высокого уровня под председательством глав наших правительств", - сказал Лавров.
Со своей стороны Виейра напомнил, что в этом году отмечается 195-летие отношений двух стран.
Как ожидается, после переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран сделают заявления для прессы.
Позже в понедельник Лаврова примет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Также состоится встреча российского министра с советником президента Бразилии по внешней политике экс-глава МИДа Селсу Аморимом.
Бразилия стала первым пунктом латиноамериканского турне Лаврова. Лавров с 17 по 21 апреля совершает поездку в Латинскую Америку, в ходе которой посетит Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщил МИД РФ.
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В миреБразилияРоссияЛатинская АмерикаСергей ЛавровМауру ВиейраЛуис Инасиу Лула да СилваМИД БразилииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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