https://ria.ru/20230417/vremya-1865792516.html

Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время

Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время - РИА Новости, 17.04.2023

Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время

Решение включить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в московскую часовую зону носит прежде всего географический смысл, но это правильно и с точки зрения РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:04

2023-04-17T13:04

2023-04-17T13:11

россия

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение включить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в московскую часовую зону носит прежде всего географический смысл, но это правильно и с точки зрения символизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому во всех четырех новых регионах устанавливался московский часовой пояс. В понедельник журналисты задали Пескову вопрос, какой смысл - политический, экономический или военно-стратегический - лежал в основе этого решения."Я думаю, прежде всего географический. Но и, конечно, даже если это не подразумевалось, с точки зрения символизма это очень правильно", - сказал Песков.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России 30 сентября по итогам проведенных там референдумов.

https://ria.ru/20230405/destabilizatsiya-1863316124.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин