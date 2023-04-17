Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:04 17.04.2023 (обновлено: 13:11 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/vremya-1865792516.html
Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время
Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время - РИА Новости, 17.04.2023
Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время
Решение включить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в московскую часовую зону носит прежде всего географический смысл, но это правильно и с точки зрения РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:04
2023-04-17T13:11
россия
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_5223e5d9579e33ef261dd6d16201b52f.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение включить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в московскую часовую зону носит прежде всего географический смысл, но это правильно и с точки зрения символизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому во всех четырех новых регионах устанавливался московский часовой пояс. В понедельник журналисты задали Пескову вопрос, какой смысл - политический, экономический или военно-стратегический - лежал в основе этого решения."Я думаю, прежде всего географический. Но и, конечно, даже если это не подразумевалось, с точки зрения символизма это очень правильно", - сказал Песков.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России 30 сентября по итогам проведенных там референдумов.
https://ria.ru/20230405/destabilizatsiya-1863316124.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/19/1819356241_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_2fea2059f6399160ec548efd3a2a8c7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время

Песков назвал переход новых регионов на московское время верным с точки зрения символизма

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение включить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в московскую часовую зону носит прежде всего географический смысл, но это правильно и с точки зрения символизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому во всех четырех новых регионах устанавливался московский часовой пояс. В понедельник журналисты задали Пескову вопрос, какой смысл - политический, экономический или военно-стратегический - лежал в основе этого решения.
"Я думаю, прежде всего географический. Но и, конечно, даже если это не подразумевалось, с точки зрения символизма это очень правильно", - сказал Песков.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России 30 сентября по итогам проведенных там референдумов.
Вид на одну из улиц в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Патрушев пообещал жесткий ответ на попытки дестабилизации в новых регионах
5 апреля, 19:28
 
РоссияПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала