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Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время
Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время - РИА Новости, 17.04.2023
Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время
Решение включить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в московскую часовую зону носит прежде всего географический смысл, но это правильно и с точки зрения РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:04
2023-04-17T13:04
2023-04-17T13:11
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политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Решение включить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в московскую часовую зону носит прежде всего географический смысл, но это правильно и с точки зрения символизма, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому во всех четырех новых регионах устанавливался московский часовой пояс. В понедельник журналисты задали Пескову вопрос, какой смысл - политический, экономический или военно-стратегический - лежал в основе этого решения."Я думаю, прежде всего географический. Но и, конечно, даже если это не подразумевалось, с точки зрения символизма это очень правильно", - сказал Песков.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России 30 сентября по итогам проведенных там референдумов.
https://ria.ru/20230405/destabilizatsiya-1863316124.html
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россия, политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин
Россия, Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин
Песков прокомментировал переход новых регионов на московское время
Песков назвал переход новых регионов на московское время верным с точки зрения символизма