https://ria.ru/20230417/vizy-1865926389.html
Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя
Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя - РИА Новости, 17.04.2023
Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя
Глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением журналистов, получили визы США в преддверии визита министра в Нью-Йорк для... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:46
2023-04-17T20:46
2023-04-17T20:46
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ООН, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением журналистов, получили визы США в преддверии визита министра в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя.Отвечая на вопрос, получил ли Лавров визу, Небензя сказал: "Да, получил".По его словам, визы получила большая часть делегации, за исключением прессы.Россия является председателем СБ ООН в апреле. Как ожидается, Лавров будет председательствовать на заседания Совбеза в Нью-Йорке 24 и 25 апреля.
https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нью-йорк (город), сша, василий небензя, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), США, Василий Небензя, Сергей Лавров, ООН
Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя
Небензя: Лавров и большая часть делегации России, кроме журналистов, получили визы США