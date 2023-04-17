https://ria.ru/20230417/vizy-1865926389.html

Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя

Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя - РИА Новости, 17.04.2023

Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя

Глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением журналистов, получили визы США в преддверии визита министра в Нью-Йорк для... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T20:46

2023-04-17T20:46

2023-04-17T20:46

в мире

россия

нью-йорк (город)

сша

василий небензя

сергей лавров

оон

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ООН, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением журналистов, получили визы США в преддверии визита министра в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя.Отвечая на вопрос, получил ли Лавров визу, Небензя сказал: "Да, получил".По его словам, визы получила большая часть делегации, за исключением прессы.Россия является председателем СБ ООН в апреле. Как ожидается, Лавров будет председательствовать на заседания Совбеза в Нью-Йорке 24 и 25 апреля.

https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html

россия

нью-йорк (город)

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, нью-йорк (город), сша, василий небензя, сергей лавров, оон