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Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя - РИА Новости, 17.04.2023
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20:46 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/vizy-1865926389.html
Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя
Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя - РИА Новости, 17.04.2023
Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя
Глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением журналистов, получили визы США в преддверии визита министра в Нью-Йорк для... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:46
2023-04-17T20:46
в мире
россия
нью-йорк (город)
сша
василий небензя
сергей лавров
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ООН, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением журналистов, получили визы США в преддверии визита министра в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя.Отвечая на вопрос, получил ли Лавров визу, Небензя сказал: "Да, получил".По его словам, визы получила большая часть делегации, за исключением прессы.Россия является председателем СБ ООН в апреле. Как ожидается, Лавров будет председательствовать на заседания Совбеза в Нью-Йорке 24 и 25 апреля.
https://ria.ru/20230413/diplomatiya-1865193050.html
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в мире, россия, нью-йорк (город), сша, василий небензя, сергей лавров, оон
В мире, Россия, Нью-Йорк (город), США, Василий Небензя, Сергей Лавров, ООН
Лавров и большая часть делегации России получили визы США, заявил Небензя

Небензя: Лавров и большая часть делегации России, кроме журналистов, получили визы США

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением журналистов, получили визы США в преддверии визита министра в Нью-Йорк для участия в заседаниях СБ ООН, заявил журналистам постпред РФ при организации Василий Небензя.
Отвечая на вопрос, получил ли Лавров визу, Небензя сказал: "Да, получил".
По его словам, визы получила большая часть делегации, за исключением прессы.
Россия является председателем СБ ООН в апреле. Как ожидается, Лавров будет председательствовать на заседания Совбеза в Нью-Йорке 24 и 25 апреля.
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В миреРоссияНью-Йорк (город)СШАВасилий НебензяСергей ЛавровООН
 
 
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