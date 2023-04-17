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В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области
В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области - РИА Новости, 17.04.2023
В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области
В зоне российской спецоперации на Украине погиб уроженец Новоуральска Свердловской области, ветеран боевых действий Александр Беляев, сообщил в соцсетях глава... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:27
2023-04-17T15:27
2023-04-17T15:27
общество
свердловская область
новоуральск
украина
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В зоне российской спецоперации на Украине погиб уроженец Новоуральска Свердловской области, ветеран боевых действий Александр Беляев, сообщил в соцсетях глава города Вячеслав Тюменцев.Как заявил мэр, сорокапятилетний Александр Беляев воевал в Чечне, за что получил звание ветерана боевых действий. В прошлом году, 30 сентября, он подписал контракт и отправился добровольцем в зону спецоперации.Прощание с Александром Беляевым пройдет 18 апреля.
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, свердловская область, новоуральск, украина
Общество, Свердловская область, Новоуральск, Украина
В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области
В зоне спецоперации погиб ветеран чеченской кампании из Новоуральска Свердловской области