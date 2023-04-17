Рейтинг@Mail.ru
В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/veteran-1865834437.html
В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области
В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области - РИА Новости, 17.04.2023
В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области
В зоне российской спецоперации на Украине погиб уроженец Новоуральска Свердловской области, ветеран боевых действий Александр Беляев, сообщил в соцсетях глава... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:27
2023-04-17T15:27
общество
свердловская область
новоуральск
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:103:2917:1744_1920x0_80_0_0_0d2a50b8c90853c63e86c5e2a5ad3dbf.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В зоне российской спецоперации на Украине погиб уроженец Новоуральска Свердловской области, ветеран боевых действий Александр Беляев, сообщил в соцсетях глава города Вячеслав Тюменцев.Как заявил мэр, сорокапятилетний Александр Беляев воевал в Чечне, за что получил звание ветерана боевых действий. В прошлом году, 30 сентября, он подписал контракт и отправился добровольцем в зону спецоперации.Прощание с Александром Беляевым пройдет 18 апреля.
свердловская область
новоуральск
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112317/35/1123173576_0:0:2611:1958_1920x0_80_0_0_9d40680117ff39fe4662f02266512f12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, свердловская область, новоуральск, украина
Общество, Свердловская область, Новоуральск, Украина
В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области

В зоне спецоперации погиб ветеран чеченской кампании из Новоуральска Свердловской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Свеча. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В зоне российской спецоперации на Украине погиб уроженец Новоуральска Свердловской области, ветеран боевых действий Александр Беляев, сообщил в соцсетях глава города Вячеслав Тюменцев.
Как заявил мэр, сорокапятилетний Александр Беляев воевал в Чечне, за что получил звание ветерана боевых действий. В прошлом году, 30 сентября, он подписал контракт и отправился добровольцем в зону спецоперации.
«
"Разделяю горечь невосполнимой утраты с родными, друзьями, со всеми, кто знал Александра Владимировича — смелого, сильного, честного, целеустремленного. Он был верен Отчизне, проявил мужество, отвагу и самоотверженность", — написал Тюменцев.
Прощание с Александром Беляевым пройдет 18 апреля.
 
ОбществоСвердловская областьНовоуральскУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала