https://ria.ru/20230417/veteran-1865834437.html

В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области

В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области - РИА Новости, 17.04.2023

В зоне спецоперации погиб ветеран боевых действий из Свердловской области

В зоне российской спецоперации на Украине погиб уроженец Новоуральска Свердловской области, ветеран боевых действий Александр Беляев, сообщил в соцсетях глава... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:27

2023-04-17T15:27

2023-04-17T15:27

общество

свердловская область

новоуральск

украина

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. В зоне российской спецоперации на Украине погиб уроженец Новоуральска Свердловской области, ветеран боевых действий Александр Беляев, сообщил в соцсетях глава города Вячеслав Тюменцев.Как заявил мэр, сорокапятилетний Александр Беляев воевал в Чечне, за что получил звание ветерана боевых действий. В прошлом году, 30 сентября, он подписал контракт и отправился добровольцем в зону спецоперации.Прощание с Александром Беляевым пройдет 18 апреля.

свердловская область

новоуральск

украина

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, свердловская область, новоуральск, украина