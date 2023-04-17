https://ria.ru/20230417/verbovka-1865070356.html

Ставка на молодых. Что украинские спецслужбы устроили на территории России

Ставка на молодых. Что украинские спецслужбы устроили на территории России - РИА Новости, 17.04.2023

Ставка на молодых. Что украинские спецслужбы устроили на территории России

В условиях масштабной информационной войны СБУ массово вербует россиян для диверсий. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, в группе риска — молодые... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:00

2023-04-17T08:00

2023-04-17T11:38

диверсант

подростки

соцсети

служба безопасности украины

фсб

терроризм

сво

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Валерий Пастухов. В условиях масштабной информационной войны СБУ массово вербует россиян для диверсий. По словам директора ФСБ Александра Бортникова, в группе риска — молодые люди, в том числе подростки. Как их убеждают совершать поджоги, подрывы и другие преступления в разных регионах — разбиралось РИА Новости."Чтобы все боялись""Я разговаривал с Егором Красновым на тему национальности, этносов. В плохом ключе, — признается на камеру молодой человек. — Он рассказывал истории из своей жизни, как избивал людей, убивал. Скидывал мне компоненты для СВУ (самодельное взрывное устройство. — Прим. ред.), а я присылал ему, как собираю".Этого подростка задержали в ходе масштабной спецоперации против террористов и неонацистов. В частности, участников "М.К.У"*.Осенью ФСБ отчиталась о 187 задержанных в 46 регионах. По версии следствия, задания они получали от украинских спецслужб.Упомянутый в видео, распространенном ФСБ, Краснов — 23-летний уроженец Днепра (Днепропетровска), предполагаемый лидер группировки. По данным СМИ, он был радикальным фанатом футбольного клуба "Днепр", а в 2017 году возглавил экстремистскую ячейку.В декабре 2020-го его арестовали за покушение на убийство. По информации ФСБ, в СИЗО его завербовала СБУ. Ему выдали ноутбук и дали добро на продолжение террористической деятельности уже на территории России. Дистанционно Краснов курировал ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Москве, Ярославле и Геленджике.Российские силовики на его след вышли в январе 2022-го — один из задержанных на допросе назвал Краснова и рассказал, как под его руководством модерировал Telegram-каналы."Он хотел провести серию крупных терактов в России. Целью было устрашение населения. Чтобы "М.К.У."* все боялись. К работе привлекали и несовершеннолетних", — пояснил молодой человек.Взяли на съемной квартиреВ конце 2020-го российские спецслужбы задержали 17-летнего сторонника радикалов из Тамбовской области. Он собирался устроить взрыв в общежитии местного колледжа.Подробную инструкцию по изготовлению бомбы в домашних условиях получил в мессенджере. Его взяли на съемной квартире в момент, когда он собирал СВУ.В феврале 2022-го суд признал студента виновным сразу по трем статьям, в том числе в подготовке теракта, и отправил в колонию на восемь лет.Сам Егор Краснов до сих пор на свободе. В России его заочно арестовали и объявили в международный розыск.За год в стране предотвратили более 100 терактов, исполнителями которых были молодые люди, в том числе подростки, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.Выбирают активных комментаторовВербуют в социальных сетях, где есть подробная информация и о человеке, и о его взглядах. Достаточно создать тематический канал и настроить таргетинг.По словам специалистов, все может начинаться с участия во флешмобе. Юным подписчикам предлагают подготовить пост, поставить определенный хештег, опубликовать фото. Такие активности "дрессируют" на бездумные действия.Затем кураторы дают более четкие задания — распространить фейковую новость, сдать деньги на поддержку организации.По словам главы организации Екатерины Мизулиной, особенно активно молодежь подталкивают к нападениям на военкоматы и диверсиям на железных дорогах.След ведет в БучуСейчас в соцсетях есть несколько крупных проукраинских сообществ такой тематики. Один из них — "Останови вагоны". На ресурсах организации размещены призывы к диверсиям и инструкции по изготовлению зажигательных смесей, порче железнодорожного полотна.Администраторы позиционируют себя как "российское движение сопротивления". В 2022-м одного из них вычислили: дизайнер из Бучи по имени Ирина.Всю информацию IT-специалисты передали сотрудникам правоохранительных органов.Летом прошлого года доступ к ресурсу заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Однако вскоре появился новый канал. На него подписались более девяти тысяч человек."Предложил семь тысяч"Администраторы пытаются убедить потенциальных участников диверсий, что такие акции для них безопасны. Однако российские спецслужбы регулярно ловят исполнителей.Шестого апреля на выходе из торгового центра в Кемерово силовики задержали 16-летнего подростка. Неделей ранее он поджег релейный шкаф на станции Ишаново Западно-Сибирской железной дороги.Получил он меньше обещанного — пять тысяч. Деньги потратил на свитшот и ремень.Теперь его обвиняют в диверсии. За это грозит от десяти до 15 лет лишения свободы."Оценивают как марионетку"Вербуют и взрослых. "Мы видим, что активная работа идет на четыре целевые группы: жителей национальных республик, родственников участников спецоперации, активных общественников и молодежь от 13 лет", — говорит Екатерина Мизулина.Все больше, по ее словам, в преступную деятельность вовлекают и представителей радикального феминизма."Их заманивают не только выплатами, но и якобы перспективами роста в иерархической структуре. Убеждают, что человек сможет себя реализовать", — объясняет она.Проще всего подбить человека на криминал, когда он находится в состоянии, при котором отключается критическое мышление. То есть в эйфории, стрессе, депрессии."Важно понимать, что идет не только вербовка, но и системный мониторинг информационного поля, поиск новых тем и точек кипения", — добавляет Мизулина.Шквал специально обработанной информации, ежедневно выливаемый на человека в интернете, усугубляет ситуацию. Поэтому, полагают специалисты, точечная блокировка источников вряд ли решит проблему. Замечать триггеры и реагировать на них должны внутри страны, а не за ее пределами.*Движение признано террористическим и запрещено в России.

https://ria.ru/20221005/dagestan-1821422494.html

https://ria.ru/20221103/feyki-1828734371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

диверсант, подростки, соцсети, служба безопасности украины, фсб, терроризм, сво