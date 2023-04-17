https://ria.ru/20230417/vdv-1865720735.html
Инструктор ВДВ рассказал о подготовке бойцов к выполнению задач в зоне СВО
Инструктор ВДВ рассказал о подготовке бойцов к выполнению задач в зоне СВО - РИА Новости, 17.04.2023
Инструктор ВДВ рассказал о подготовке бойцов к выполнению задач в зоне СВО
Личный состав подразделений ВДВ России на Запорожском направлении полностью готов к выполнению любых боевых задач, рассказал журналистам инструктор по... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T05:16
2023-04-17T05:16
2023-04-17T08:49
воздушно-десантные войска россии
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запорожская область
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 17 апр – РИА Новости. Личный состав подразделений ВДВ России на Запорожском направлении полностью готов к выполнению любых боевых задач, рассказал журналистам инструктор по подготовке десантников. "Сейчас мы отрабатываем действие штурмовых групп в составе десантного подразделения. Группы готовы к выполнению задач. Любых. С первого дня находимся здесь. Понимаем, осознаем, что происходит. Все поставленные задачи выполним в полном объеме с минимальными потерями личного состава", - рассказал инструктор ВДВ РФ."На данный момент есть какое-то затишье. Оно дает нам время подготовить личный состав", - отметил он. Инструктор подчеркнул, что занятия десантников проводятся ежедневно. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Подготовка российских подразделений ВДВ на Запорожском направлении
Кадры подготовки российских подразделений ВДВ на запорожском направлении. Личный состав, по словам инструктора, полностью готов к любым боевым задачам.
2023-04-17T05:16
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воздушно-десантные войска россии, россия, запорожская область, киев
Воздушно-десантные войска России, Россия, Запорожская область, Киев
Инструктор ВДВ рассказал о подготовке бойцов к выполнению задач в зоне СВО
Инструктор ВДВ заявил о готовности бойцов выполнять задачи на Запорожском направлении
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 17 апр – РИА Новости. Личный состав подразделений ВДВ России на Запорожском направлении полностью готов к выполнению любых боевых задач, рассказал журналистам инструктор по подготовке десантников.
"Сейчас мы отрабатываем действие штурмовых групп в составе десантного подразделения. Группы готовы к выполнению задач. Любых. С первого дня находимся здесь. Понимаем, осознаем, что происходит. Все поставленные задачи выполним в полном объеме с минимальными потерями личного состава", - рассказал инструктор ВДВ РФ.
"На данный момент есть какое-то затишье. Оно дает нам время подготовить личный состав", - отметил он.
Инструктор подчеркнул, что занятия десантников проводятся ежедневно.
Запорожская область
стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
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