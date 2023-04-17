https://ria.ru/20230417/vdv-1865720735.html

Инструктор ВДВ рассказал о подготовке бойцов к выполнению задач в зоне СВО

Инструктор ВДВ рассказал о подготовке бойцов к выполнению задач в зоне СВО - РИА Новости, 17.04.2023

Инструктор ВДВ рассказал о подготовке бойцов к выполнению задач в зоне СВО

Личный состав подразделений ВДВ России на Запорожском направлении полностью готов к выполнению любых боевых задач, рассказал журналистам инструктор по... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T05:16

2023-04-17T05:16

2023-04-17T08:49

воздушно-десантные войска россии

россия

запорожская область

киев

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 17 апр – РИА Новости. Личный состав подразделений ВДВ России на Запорожском направлении полностью готов к выполнению любых боевых задач, рассказал журналистам инструктор по подготовке десантников. "Сейчас мы отрабатываем действие штурмовых групп в составе десантного подразделения. Группы готовы к выполнению задач. Любых. С первого дня находимся здесь. Понимаем, осознаем, что происходит. Все поставленные задачи выполним в полном объеме с минимальными потерями личного состава", - рассказал инструктор ВДВ РФ."На данный момент есть какое-то затишье. Оно дает нам время подготовить личный состав", - отметил он. Инструктор подчеркнул, что занятия десантников проводятся ежедневно. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230413/vsu-1865057415.html

россия

запорожская область

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Подготовка российских подразделений ВДВ на Запорожском направлении Кадры подготовки российских подразделений ВДВ на запорожском направлении. Личный состав, по словам инструктора, полностью готов к любым боевым задачам. 2023-04-17T05:16 true PT3M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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воздушно-десантные войска россии, россия, запорожская область, киев