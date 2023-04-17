https://ria.ru/20230417/valyuta-1865840575.html

ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения

ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения - РИА Новости, 17.04.2023

ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения

Банк России не собирается отменять существующие валютные ограничения, но может их корректировать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Думе. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:50

2023-04-17T15:50

2023-04-17T16:39

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

эльвира набиуллина

госдума рф

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Банк России не собирается отменять существующие валютные ограничения, но может их корректировать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Думе.В ЦБ считают, что система стабилизировалась, добавила руководитель регулятора.Она напомнила, что после введения антироссийских санкций в стране установили очень жесткие ограничения по обороту валюты. Это было необходимо, чтобы стабилизировать валютный и финансовый рынки.После того, как ситуация нормализовалась, регулятор отменил большую часть мер. В Банке России исходят из того, что жесткие валютные ограничения затрудняют внешнеэкономическую деятельность, заключила Набиуллина.

https://ria.ru/20230412/valyuta-1864722742.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии