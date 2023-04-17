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ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения
ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения - РИА Новости, 17.04.2023
ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения
Банк России не собирается отменять существующие валютные ограничения, но может их корректировать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Думе. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:50
2023-04-17T15:50
2023-04-17T16:39
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Банк России не собирается отменять существующие валютные ограничения, но может их корректировать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Думе.В ЦБ считают, что система стабилизировалась, добавила руководитель регулятора.Она напомнила, что после введения антироссийских санкций в стране установили очень жесткие ограничения по обороту валюты. Это было необходимо, чтобы стабилизировать валютный и финансовый рынки.После того, как ситуация нормализовалась, регулятор отменил большую часть мер. В Банке России исходят из того, что жесткие валютные ограничения затрудняют внешнеэкономическую деятельность, заключила Набиуллина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Санкции, Санкции в отношении России
ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения
Глава Банка России Набиуллина: больших послаблений по валютным ограничениям не планируется