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ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения - РИА Новости, 17.04.2023
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15:50 17.04.2023 (обновлено: 16:39 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/valyuta-1865840575.html
ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения
ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения - РИА Новости, 17.04.2023
ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения
Банк России не собирается отменять существующие валютные ограничения, но может их корректировать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Думе. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:50
2023-04-17T16:39
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
эльвира набиуллина
госдума рф
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Банк России не собирается отменять существующие валютные ограничения, но может их корректировать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Думе.В ЦБ считают, что система стабилизировалась, добавила руководитель регулятора.Она напомнила, что после введения антироссийских санкций в стране установили очень жесткие ограничения по обороту валюты. Это было необходимо, чтобы стабилизировать валютный и финансовый рынки.После того, как ситуация нормализовалась, регулятор отменил большую часть мер. В Банке России исходят из того, что жесткие валютные ограничения затрудняют внешнеэкономическую деятельность, заключила Набиуллина.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, эльвира набиуллина, госдума рф, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ, Санкции, Санкции в отношении России
ЦБ может вносить коррективы в валютные ограничения

Глава Банка России Набиуллина: больших послаблений по валютным ограничениям не планируется

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Банк России не собирается отменять существующие валютные ограничения, но может их корректировать, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Думе.
«

"Сейчас никаких дополнительных небольших мер здесь не предполагается, валютных ограничений. Может быть, какой-то "тюниг", что называется", — сказала она.

В ЦБ считают, что система стабилизировалась, добавила руководитель регулятора.
Она напомнила, что после введения антироссийских санкций в стране установили очень жесткие ограничения по обороту валюты. Это было необходимо, чтобы стабилизировать валютный и финансовый рынки.
После того, как ситуация нормализовалась, регулятор отменил большую часть мер. В Банке России исходят из того, что жесткие валютные ограничения затрудняют внешнеэкономическую деятельность, заключила Набиуллина.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭльвира НабиуллинаГосдума РФСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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