Генпрокуратура Украины предъявила обвинение группе "Вагнер"
Генпрокуратура Украины обвинила группу "Вагнер" в посягательстве на целостность страны
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
МОСКВА,17 апр – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил, что предъявил группе "Вагнер" обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны.
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"В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (статья 437, статья 110 УК Украины). Отдельным участникам - по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении офиса в телеграм-канале.
Уточняется, что обстоятельства будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет предоставлена соответствующая правовая оценка.
Группа "Вагнер" принимает активное участие в боях с украинскими войсками в ходе российской специальной военной операции. В середине апреля основатель группы Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится более 80% Артемовска. Этот город является важным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него много месяцев идут тяжелые бои. По словам Пригожина, которые 13 апреля привела его пресс-служба, бойцы "Вагнера" уничтожили уже 38 тысяч воюющих на стороне Киева, из них 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности.