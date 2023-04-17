https://ria.ru/20230417/vagner-1865927292.html

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение группе "Вагнер"

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение группе "Вагнер" - РИА Новости, 17.04.2023

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение группе "Вагнер"

Офис генпрокурора Украины заявил, что предъявил группе "Вагнер" обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T20:58

2023-04-17T20:58

2023-04-17T21:00

специальная военная операция на украине

украина

в мире

чвк "вагнер"

артемовск

донбасс

евгений пригожин

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МОСКВА,17 апр – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил, что предъявил группе "Вагнер" обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны.Уточняется, что обстоятельства будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет предоставлена соответствующая правовая оценка.Группа "Вагнер" принимает активное участие в боях с украинскими войсками в ходе российской специальной военной операции. В середине апреля основатель группы Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится более 80% Артемовска. Этот город является важным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него много месяцев идут тяжелые бои. По словам Пригожина, которые 13 апреля привела его пресс-служба, бойцы "Вагнера" уничтожили уже 38 тысяч воюющих на стороне Киева, из них 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности.

https://ria.ru/20230412/artemovsk-1864720107.html

украина

артемовск

донбасс

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украина, в мире, чвк "вагнер", артемовск, донбасс, евгений пригожин