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Генпрокуратура Украины предъявила обвинение группе "Вагнер" - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 17.04.2023 (обновлено: 21:00 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/vagner-1865927292.html
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение группе "Вагнер"
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение группе "Вагнер" - РИА Новости, 17.04.2023
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение группе "Вагнер"
Офис генпрокурора Украины заявил, что предъявил группе "Вагнер" обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:58
2023-04-17T21:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
чвк "вагнер"
артемовск
донбасс
евгений пригожин
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МОСКВА,17 апр – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил, что предъявил группе "Вагнер" обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны.Уточняется, что обстоятельства будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет предоставлена соответствующая правовая оценка.Группа "Вагнер" принимает активное участие в боях с украинскими войсками в ходе российской специальной военной операции. В середине апреля основатель группы Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится более 80% Артемовска. Этот город является важным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него много месяцев идут тяжелые бои. По словам Пригожина, которые 13 апреля привела его пресс-служба, бойцы "Вагнера" уничтожили уже 38 тысяч воюющих на стороне Киева, из них 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности.
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украина
артемовск
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украина, в мире, чвк "вагнер", артемовск, донбасс, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, ЧВК "Вагнер", Артемовск, Донбасс, Евгений Пригожин
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение группе "Вагнер"

Генпрокуратура Украины обвинила группу "Вагнер" в посягательстве на целостность страны

© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА,17 апр – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины заявил, что предъявил группе "Вагнер" обвинение в посягательстве на территориальную целостность страны.
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"В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (статья 437, статья 110 УК Украины). Отдельным участникам - по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении офиса в телеграм-канале.
Уточняется, что обстоятельства будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет предоставлена соответствующая правовая оценка.
Группа "Вагнер" принимает активное участие в боях с украинскими войсками в ходе российской специальной военной операции. В середине апреля основатель группы Евгений Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится более 80% Артемовска. Этот город является важным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе, за него много месяцев идут тяжелые бои. По словам Пригожина, которые 13 апреля привела его пресс-служба, бойцы "Вагнера" уничтожили уже 38 тысяч воюющих на стороне Киева, из них 32 тысячи приходится на Соледар, Артемовск и его окрестности.
Боец ЧВК Вагнер возле уничтоженной украинской БМП-2 в центре Артемовска - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
"Подразделения идут вперед": бойцы "Группы Вагнера" в Артемовске
12 апреля, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЧВК "Вагнер"АртемовскДонбассЕвгений Пригожин
 
 
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