Белый дом призвал СМИ думать о последствиях освещения утечки из Пентагона
Белый дом призвал СМИ задумываться о последствиях освещения утечки материалов Пентагона
© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Белый дом призвал СМИ задумываться о последствиях для национальной безопасности, освещая утечку секретных материалов Пентагона, даже несмотря на то, что большая часть из них не имеет оперативной ценности.
Ранее с такой же просьбой к журналистам обратилось и министерство обороны США.
"Мы призываем вас к осторожности в освещении этой темы. Мы подчеркиваем, что всем этим материалам, отредактированы они или нет, не место в общем доступе", - сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он подчеркнул, что большая часть того, что публикуется, представляет собой "неполные фрагменты прошлого, не отражающие самых последних оценок", однако и это может нанести вред Америке.
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"Тем не менее, возможны существенные и... даже тяжелые последствия для нашей национальной безопасности, безопасности наших людей, которые служат и работают за рубежом", - сказал Кирби.
"Я надеюсь, что вы учтете это, принимая решение о публикации (материала) или распространении самих документов", - добавил он.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.