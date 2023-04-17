https://ria.ru/20230417/utechka-1865952836.html

Белый дом призвал СМИ думать о последствиях освещения утечки из Пентагона

Белый дом призвал СМИ думать о последствиях освещения утечки из Пентагона - РИА Новости, 17.04.2023

Белый дом призвал СМИ думать о последствиях освещения утечки из Пентагона

Белый дом призвал СМИ задумываться о последствиях для национальной безопасности, освещая утечку секретных материалов Пентагона, даже несмотря на то, что большая РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T23:39

2023-04-17T23:39

2023-04-17T23:39

в мире

сша

нато

джон кирби

утечка материалов пентагона

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Белый дом призвал СМИ задумываться о последствиях для национальной безопасности, освещая утечку секретных материалов Пентагона, даже несмотря на то, что большая часть из них не имеет оперативной ценности. Ранее с такой же просьбой к журналистам обратилось и министерство обороны США. "Мы призываем вас к осторожности в освещении этой темы. Мы подчеркиваем, что всем этим материалам, отредактированы они или нет, не место в общем доступе", - сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Он подчеркнул, что большая часть того, что публикуется, представляет собой "неполные фрагменты прошлого, не отражающие самых последних оценок", однако и это может нанести вред Америке. "Я надеюсь, что вы учтете это, принимая решение о публикации (материала) или распространении самих документов", - добавил он. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

https://ria.ru/20230415/utechka-1865539111.html

https://ria.ru/20230413/utechka-1865182990.html

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в мире, сша, нато, джон кирби, утечка материалов пентагона