https://ria.ru/20230417/utechka-1865947570.html

Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов

Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов - РИА Новости, 17.04.2023

Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов

Пентагон продолжает оценивать масштабы недавней утечки в сеть секретных данных и пока не готов сообщить, сколько документов стали достоянием общественности,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T22:49

2023-04-17T22:49

2023-04-17T22:49

министерство обороны сша

нато

сша

в мире

утечка материалов пентагона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg

ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Пентагон продолжает оценивать масштабы недавней утечки в сеть секретных данных и пока не готов сообщить, сколько документов стали достоянием общественности, заявила в понедельник заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх. "Мы продолжаем проводить оценку на этот счет", - сказала Сингх в ходе брифинга. Таким образом она ответила на вопрос журналистов о том, опасаются ли в ведомстве, что в сети могут циркулировать какие-либо еще из конфиденциальных документов, о которых Пентагону пока не известно. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны сша, нато, сша, в мире, утечка материалов пентагона