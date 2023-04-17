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Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов - РИА Новости, 17.04.2023
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22:49 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/utechka-1865947570.html
Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов
Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов - РИА Новости, 17.04.2023
Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов
Пентагон продолжает оценивать масштабы недавней утечки в сеть секретных данных и пока не готов сообщить, сколько документов стали достоянием общественности,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:49
2023-04-17T22:49
министерство обороны сша
нато
сша
в мире
утечка материалов пентагона
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Пентагон продолжает оценивать масштабы недавней утечки в сеть секретных данных и пока не готов сообщить, сколько документов стали достоянием общественности, заявила в понедельник заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх. "Мы продолжаем проводить оценку на этот счет", - сказала Сингх в ходе брифинга. Таким образом она ответила на вопрос журналистов о том, опасаются ли в ведомстве, что в сети могут циркулировать какие-либо еще из конфиденциальных документов, о которых Пентагону пока не известно. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
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министерство обороны сша, нато, сша, в мире, утечка материалов пентагона
Министерство обороны США, НАТО, США, В мире, Утечка материалов Пентагона
Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов

Пентагон продолжает оценивать масштабы недавней утечки секретных документов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Пентагон продолжает оценивать масштабы недавней утечки в сеть секретных данных и пока не готов сообщить, сколько документов стали достоянием общественности, заявила в понедельник заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.
"Мы продолжаем проводить оценку на этот счет", - сказала Сингх в ходе брифинга. Таким образом она ответила на вопрос журналистов о том, опасаются ли в ведомстве, что в сети могут циркулировать какие-либо еще из конфиденциальных документов, о которых Пентагону пока не известно.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после пресс-конференции в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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11 апреля, 08:00
 
Министерство обороны СШАНАТОСШАВ миреУтечка материалов Пентагона
 
 
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