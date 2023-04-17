https://ria.ru/20230417/utechka-1865947570.html
Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов
Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов - РИА Новости, 17.04.2023
Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов
Пентагон продолжает оценивать масштабы недавней утечки в сеть секретных данных и пока не готов сообщить, сколько документов стали достоянием общественности,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:49
2023-04-17T22:49
2023-04-17T22:49
министерство обороны сша
нато
сша
в мире
утечка материалов пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Пентагон продолжает оценивать масштабы недавней утечки в сеть секретных данных и пока не готов сообщить, сколько документов стали достоянием общественности, заявила в понедельник заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх. "Мы продолжаем проводить оценку на этот счет", - сказала Сингх в ходе брифинга. Таким образом она ответила на вопрос журналистов о том, опасаются ли в ведомстве, что в сети могут циркулировать какие-либо еще из конфиденциальных документов, о которых Пентагону пока не известно. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, нато, сша, в мире, утечка материалов пентагона
Министерство обороны США, НАТО, США, В мире, Утечка материалов Пентагона
Пентагон продолжает оценивать масштабы утечки секретных документов
Пентагон продолжает оценивать масштабы недавней утечки секретных документов
ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Пентагон продолжает оценивать масштабы недавней утечки в сеть секретных данных и пока не готов сообщить, сколько документов стали достоянием общественности, заявила в понедельник заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх.
"Мы продолжаем проводить оценку на этот счет", - сказала Сингх в ходе брифинга. Таким образом она ответила на вопрос журналистов о том, опасаются ли в ведомстве, что в сети могут циркулировать какие-либо еще из конфиденциальных документов, о которых Пентагону пока не известно.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США
и НАТО
прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США