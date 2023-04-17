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Спецпредставитель президента России прокомментировал утечку из Пентагона - РИА Новости, 17.04.2023
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18:03 17.04.2023 (обновлено: 20:02 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/utechka-1865885841.html
Спецпредставитель президента России прокомментировал утечку из Пентагона
Спецпредставитель президента России прокомментировал утечку из Пентагона - РИА Новости, 17.04.2023
Спецпредставитель президента России прокомментировал утечку из Пентагона
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России Сергей Иванов скептически... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:03
2023-04-17T20:02
утечка материалов пентагона
в мире
россия
сша
сергей иванов (политик)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России Сергей Иванов скептически отнесся к утечке документов из Пентагона, поскольку она произошла в СМИ, и не увидел в материалах "ничего секретного". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
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утечка материалов пентагона, в мире, россия, сша, сергей иванов (политик), министерство обороны сша
Утечка материалов Пентагона, В мире, Россия, США, Сергей Иванов (политик), Министерство обороны США
Спецпредставитель президента России прокомментировал утечку из Пентагона

Спецпредставитель президента Иванов: в утекших документах Пентагона нет ничего секретного

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России Сергей Иванов скептически отнесся к утечке документов из Пентагона, поскольку она произошла в СМИ, и не увидел в материалах "ничего секретного". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
«

"Утечка была из СМИ, что у меня вызывает определенный скептицизм. <…> Во-первых, способ утечки. А во-вторых — и самое главное: из всего объема материалов, из того, что я видел, по-настоящему ничего секретного я там не увидел", — сказал Иванов.

В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
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