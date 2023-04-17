Спецпредставитель президента России прокомментировал утечку из Пентагона
Спецпредставитель президента Иванов: в утекших документах Пентагона нет ничего секретного
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
Специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России Сергей Иванов скептически отнесся к утечке документов из Пентагона, поскольку она произошла в СМИ, и не увидел в материалах "ничего секретного". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".
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"Утечка была из СМИ, что у меня вызывает определенный скептицизм. <…> Во-первых, способ утечки. А во-вторых — и самое главное: из всего объема материалов, из того, что я видел, по-настоящему ничего секретного я там не увидел", — сказал Иванов.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах".
Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.