https://ria.ru/20230417/utechka-1865885841.html

Спецпредставитель президента России прокомментировал утечку из Пентагона

Спецпредставитель президента России прокомментировал утечку из Пентагона - РИА Новости, 17.04.2023

Спецпредставитель президента России прокомментировал утечку из Пентагона

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России Сергей Иванов скептически... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:03

2023-04-17T18:03

2023-04-17T20:02

утечка материалов пентагона

в мире

россия

сша

сергей иванов (политик)

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России Сергей Иванов скептически отнесся к утечке документов из Пентагона, поскольку она произошла в СМИ, и не увидел в материалах "ничего секретного". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание The New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у России нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

https://ria.ru/20230417/razveddannye-1865717487.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

утечка материалов пентагона, в мире, россия, сша, сергей иванов (политик), министерство обороны сша