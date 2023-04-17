Американского офицера обвинили в ведении соцсетей в поддержку России
WSJ: офицера США обвинили в ведении Telegram-канала, сливавшего документы Пентагона
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Офицера Военно-морских сил США обвинили в распространении утекших в Сеть засекреченных документов Пентагона при помощи популярного англоязычного Telegram-канала Donbass Devushka, сообщила WSJ.
По информации издания, 37-летняя Сара Билс служила на военно-морской авиационной базе США на острове Уидби до конца 2022 года, однако она же была одним из администраторов аккаунта, который не только опубликовал в начале апреля несколько секретных документов, попавших в Сеть, но и размещал информацию о ситуации на Донбассе, которую в США считают "пророссийской".
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"Билс сказала, что она администратор аккаунта Donbass Devushka, и признала, что собирала средства и вела подкасты под этим именем. Однако она добавила, что является одним из 15 человек "по всему миру", участвующих в управлении сетью. <...> Билс записывала подкасты с гостями, выступающими в поддержку президента России Владимира Путина и против помощи США Украине", — заявили журналисты.
При этом в издании признали, что никаких доказательств причастности аккаунта к собственно утечке государственных секретов обнаружено не было.