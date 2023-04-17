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Американского офицера обвинили в ведении соцсетей в поддержку России - РИА Новости, 17.04.2023
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12:37 17.04.2023 (обновлено: 12:41 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/utechka-1865784242.html
Американского офицера обвинили в ведении соцсетей в поддержку России
Американского офицера обвинили в ведении соцсетей в поддержку России - РИА Новости, 17.04.2023
Американского офицера обвинили в ведении соцсетей в поддержку России
Офицера Военно-морских сил США обвинили в распространении утекших в Сеть засекреченных документов Пентагона при помощи популярного англоязычного Telegram-канала РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:37
2023-04-17T12:41
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Офицера Военно-морских сил США обвинили в распространении утекших в Сеть засекреченных документов Пентагона при помощи популярного англоязычного Telegram-канала Donbass Devushka, сообщила WSJ.По информации издания, 37-летняя Сара Билс служила на военно-морской авиационной базе США на острове Уидби до конца 2022 года, однако она же была одним из администраторов аккаунта, который не только опубликовал в начале апреля несколько секретных документов, попавших в Сеть, но и размещал информацию о ситуации на Донбассе, которую в США считают "пророссийской".При этом в издании признали, что никаких доказательств причастности аккаунта к собственно утечке государственных секретов обнаружено не было.
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в мире, технологии, сша, россия, донбасс, владимир путин, министерство обороны сша
В мире, Технологии, США, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Министерство обороны США
Американского офицера обвинили в ведении соцсетей в поддержку России

WSJ: офицера США обвинили в ведении Telegram-канала, сливавшего документы Пентагона

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Офицера Военно-морских сил США обвинили в распространении утекших в Сеть засекреченных документов Пентагона при помощи популярного англоязычного Telegram-канала Donbass Devushka, сообщила WSJ.
По информации издания, 37-летняя Сара Билс служила на военно-морской авиационной базе США на острове Уидби до конца 2022 года, однако она же была одним из администраторов аккаунта, который не только опубликовал в начале апреля несколько секретных документов, попавших в Сеть, но и размещал информацию о ситуации на Донбассе, которую в США считают "пророссийской".
«
"Билс сказала, что она администратор аккаунта Donbass Devushka, и признала, что собирала средства и вела подкасты под этим именем. Однако она добавила, что является одним из 15 человек "по всему миру", участвующих в управлении сетью. <...> Билс записывала подкасты с гостями, выступающими в поддержку президента России Владимира Путина и против помощи США Украине", — заявили журналисты.
При этом в издании признали, что никаких доказательств причастности аккаунта к собственно утечке государственных секретов обнаружено не было.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона
15 апреля, 10:08
 
В миреТехнологииСШАРоссияДонбассВладимир ПутинМинистерство обороны США
 
 
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