https://ria.ru/20230417/utechka-1865784242.html

Американского офицера обвинили в ведении соцсетей в поддержку России

Американского офицера обвинили в ведении соцсетей в поддержку России - РИА Новости, 17.04.2023

Американского офицера обвинили в ведении соцсетей в поддержку России

Офицера Военно-морских сил США обвинили в распространении утекших в Сеть засекреченных документов Пентагона при помощи популярного англоязычного Telegram-канала РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:37

2023-04-17T12:37

2023-04-17T12:41

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Офицера Военно-морских сил США обвинили в распространении утекших в Сеть засекреченных документов Пентагона при помощи популярного англоязычного Telegram-канала Donbass Devushka, сообщила WSJ.По информации издания, 37-летняя Сара Билс служила на военно-морской авиационной базе США на острове Уидби до конца 2022 года, однако она же была одним из администраторов аккаунта, который не только опубликовал в начале апреля несколько секретных документов, попавших в Сеть, но и размещал информацию о ситуации на Донбассе, которую в США считают "пророссийской".При этом в издании признали, что никаких доказательств причастности аккаунта к собственно утечке государственных секретов обнаружено не было.

https://ria.ru/20230415/utechka-1865509718.html

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россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, технологии, сша, россия, донбасс, владимир путин, министерство обороны сша