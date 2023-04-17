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Практику онлайн-консультаций для неизлечимо больных пациентов ввели в МО
Практику онлайн-консультаций для неизлечимо больных пациентов ввели в МО - РИА Новости, 17.04.2023
Практику онлайн-консультаций для неизлечимо больных пациентов ввели в МО
В Подмосковье появилась возможность пройти онлайн-консультацию для неизлечимо больных пациентов. Подобной услугой смогут воспользоваться свыше 68 тысяч человек. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:21
2023-04-17T18:21
2023-04-17T18:22
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность пройти онлайн-консультацию для неизлечимо больных пациентов. Подобной услугой смогут воспользоваться свыше 68 тысяч человек. Такой информацией поделился председатель комитета мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Об этом сообщил телеканал "360".Сейчас в регионе помощь неизлечимо больным людям оказывают 48 медицинских организаций, 34 кабинета и 17 отделений выездных патронажей. Их сотрудниками являются порядка 1,1 тысячи медработников. Также в Подмосковье действует 60 пунктов выдачи лекарств для паллиативных больных.Также в Московской области появился реестр паллиативных пациентов в ЕМИАС. Горячую линию на базе областной больницы открыли в Химках. В поликлинике №7 также организовали школу по уходу за паллиативными больными.Власти Московской области приобрели 41 автомобиль для работы патронажных бригад. В 2023 году они планируют закупить еще 17 машин. Кроме того, из бюджета на развитие паллиативной помощи выделят 1 миллиард рублей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), мособлдума
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мособлдума
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости
. В Подмосковье появилась возможность пройти онлайн-консультацию для неизлечимо больных пациентов. Подобной услугой смогут воспользоваться свыше 68 тысяч человек. Такой информацией поделился председатель комитета мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Об этом сообщил телеканал "360"
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"Мы запустили новый интернет-портал, посвященный паллиативной помощи. Теперь все, что волнует родственников больных, что нужно знать пациентам – на одном ресурсе: адреса и графики работы медучреждений и аптек, рекомендации при госпитализации и многое другое", –отметил Голубев.
Сейчас в регионе помощь неизлечимо больным людям оказывают 48 медицинских организаций, 34 кабинета и 17 отделений выездных патронажей. Их сотрудниками являются порядка 1,1 тысячи медработников. Также в Подмосковье действует 60 пунктов выдачи лекарств для паллиативных больных.
Также в Московской области появился реестр паллиативных пациентов в ЕМИАС. Горячую линию на базе областной больницы открыли в Химках. В поликлинике №7 также организовали школу по уходу за паллиативными больными.
«
"Сами родственники просили об этом. Так как, столкнувшись с такой сложной ситуацией, порой теряешься и не знаешь как быть, как помочь, чтобы не навредить близкому человеку. Занятия в школе способствуют как получению новых и нужных знаний, так и помогают психологически преодолеть все трудности", – заявил Голубев.
Власти Московской области приобрели 41 автомобиль для работы патронажных бригад. В 2023 году они планируют закупить еще 17 машин. Кроме того, из бюджета на развитие паллиативной помощи выделят 1 миллиард рублей.