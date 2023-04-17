https://ria.ru/20230417/usluga-1865893278.html

Практику онлайн-консультаций для неизлечимо больных пациентов ввели в МО

Практику онлайн-консультаций для неизлечимо больных пациентов ввели в МО - РИА Новости, 17.04.2023

Практику онлайн-консультаций для неизлечимо больных пациентов ввели в МО

В Подмосковье появилась возможность пройти онлайн-консультацию для неизлечимо больных пациентов. Подобной услугой смогут воспользоваться свыше 68 тысяч человек. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:21

2023-04-17T18:21

2023-04-17T18:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлдума

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865892209_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ded780a2f5e8798b80f642fa0529b319.jpg

МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность пройти онлайн-консультацию для неизлечимо больных пациентов. Подобной услугой смогут воспользоваться свыше 68 тысяч человек. Такой информацией поделился председатель комитета мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев. Об этом сообщил телеканал "360".Сейчас в регионе помощь неизлечимо больным людям оказывают 48 медицинских организаций, 34 кабинета и 17 отделений выездных патронажей. Их сотрудниками являются порядка 1,1 тысячи медработников. Также в Подмосковье действует 60 пунктов выдачи лекарств для паллиативных больных.Также в Московской области появился реестр паллиативных пациентов в ЕМИАС. Горячую линию на базе областной больницы открыли в Химках. В поликлинике №7 также организовали школу по уходу за паллиативными больными.Власти Московской области приобрели 41 автомобиль для работы патронажных бригад. В 2023 году они планируют закупить еще 17 машин. Кроме того, из бюджета на развитие паллиативной помощи выделят 1 миллиард рублей.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мособлдума