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Глава крымского парламента назвал гонения на каноническую УПЦ бесовством - РИА Новости, 17.04.2023
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Религия
 
18:27 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/upts-1865896527.html
Глава крымского парламента назвал гонения на каноническую УПЦ бесовством
Глава крымского парламента назвал гонения на каноническую УПЦ бесовством - РИА Новости, 17.04.2023
Глава крымского парламента назвал гонения на каноническую УПЦ бесовством
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "откровенным бесовством" гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:27
2023-04-17T18:27
религия
украина
россия
владимир константинов
ситуация вокруг упц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "откровенным бесовством" гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). "Сегодня Украина пришла к откровенному бесовству. Все, что там происходит по уничтожению православной церкви, мы это предсказывали", - сказал Константинов журналистам. По его мнению, сегодня Украина переживает тяжелый период. "Мы молимся за наших единоверцев и уверены, что Церковь выстоит, люди не дадут себя сломить. Все, что есть у людей, это вера", - подчеркнул Константинов. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230417/upts-1865786858.html
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украина, россия, владимир константинов, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Владимир Константинов, Ситуация вокруг УПЦ
Глава крымского парламента назвал гонения на каноническую УПЦ бесовством

Глава крымского парламента Константинов назвал гонения на каноническую УПЦ бесовством

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "откровенным бесовством" гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
"Сегодня Украина пришла к откровенному бесовству. Все, что там происходит по уничтожению православной церкви, мы это предсказывали", - сказал Константинов журналистам.
По его мнению, сегодня Украина переживает тяжелый период. "Мы молимся за наших единоверцев и уверены, что Церковь выстоит, люди не дадут себя сломить. Все, что есть у людей, это вера", - подчеркнул Константинов.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
В Тернополе УПЦ лишили права пользования участком, где находится собор
Вчера, 12:47
 
РелигияУкраинаРоссияВладимир КонстантиновСитуация вокруг УПЦ
 
 
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