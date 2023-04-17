https://ria.ru/20230417/upts-1865896527.html

Глава крымского парламента назвал гонения на каноническую УПЦ бесовством

Глава крымского парламента назвал гонения на каноническую УПЦ бесовством - РИА Новости, 17.04.2023

Глава крымского парламента назвал гонения на каноническую УПЦ бесовством

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "откровенным бесовством" гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:27

2023-04-17T18:27

2023-04-17T18:27

религия

украина

россия

владимир константинов

ситуация вокруг упц

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал "откровенным бесовством" гонения на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). "Сегодня Украина пришла к откровенному бесовству. Все, что там происходит по уничтожению православной церкви, мы это предсказывали", - сказал Константинов журналистам. По его мнению, сегодня Украина переживает тяжелый период. "Мы молимся за наших единоверцев и уверены, что Церковь выстоит, люди не дадут себя сломить. Все, что есть у людей, это вера", - подчеркнул Константинов. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ власти ввели санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

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украина, россия, владимир константинов, ситуация вокруг упц