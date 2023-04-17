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В Тернополе УПЦ лишили права пользования участком, где находится собор - РИА Новости, 17.04.2023
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Религия
 
12:47 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/upts-1865786858.html
В Тернополе УПЦ лишили права пользования участком, где находится собор
В Тернополе УПЦ лишили права пользования участком, где находится собор - РИА Новости, 17.04.2023
В Тернополе УПЦ лишили права пользования участком, где находится собор
Городской совет Тернополя на западе Украины лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования земельным участком, на котором находится... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:47
2023-04-17T12:47
религия
тернополь
украина
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Городской совет Тернополя на западе Украины лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования земельным участком, на котором находится кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, сообщили в понедельник в горсовете. "17 апреля на внеочередном 24-ом заседании сессии Тернопольского городского совета депутаты единогласно поддержали и приняли решение "О прекращении управлением Тернопольской епархии УПЦ права пользования земельным участком, который находится на участке улица Евгения Коновальца, 1", - говорится в сообщении на сайте горсовета. По указанному адресу находится кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии Тернопольской епархии УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств.
https://ria.ru/20230416/upts-1865598120.html
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тернополь, украина, ситуация вокруг упц
Религия, Тернополь, Украина, Ситуация вокруг УПЦ
В Тернополе УПЦ лишили права пользования участком, где находится собор

Власти Тернополя лишили УПЦ права пользования участком, на котором находится собор

© Фото : Public domainТернополь, Украина
Тернополь, Украина - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : Public domain
Тернополь, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Городской совет Тернополя на западе Украины лишил каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) права пользования земельным участком, на котором находится кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, сообщили в понедельник в горсовете.
"17 апреля на внеочередном 24-ом заседании сессии Тернопольского городского совета депутаты единогласно поддержали и приняли решение "О прекращении управлением Тернопольской епархии УПЦ права пользования земельным участком, который находится на участке улица Евгения Коновальца, 1", - говорится в сообщении на сайте горсовета.
По указанному адресу находится кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии Тернопольской епархии УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками
16 апреля, 00:19
 
РелигияТернопольУкраинаСитуация вокруг УПЦ
 
 
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