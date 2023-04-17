https://ria.ru/20230417/ukraina-1865917046.html

"Это будет внезапно". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине

"Это будет внезапно". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине - РИА Новости, 17.04.2023

"Это будет внезапно". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине

США и Польша могут внезапно решиться на вторжение на Западную Украину, что приведет к столкновению с Россией и катастрофе, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:51

2023-04-17T19:51

2023-04-17T20:46

политика

сша

польша

россия

владимир зеленский

джо байден

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. США и Польша могут внезапно решиться на вторжение на Западную Украину, что приведет к столкновению с Россией и катастрофе, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.По его словам, такой опрометчивый шаг не только спровоцирует прямой контакт с российской армией, но и станет катастрофой для всего мира.Ранее конгрессмен Пол Госар осудил президента США Джо Байдена за отправку миллиардов долларов и военной техники украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Политик отметил, что американских налогоплательщиков заставляют поддерживать нацистский режим, засевший в Киеве. Сам парламентарий заверил, что никогда не встанет на сторону государства с такой идеологией.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865840047.html

сша

польша

россия

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политика, сша, польша, россия, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша