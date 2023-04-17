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"Это будет внезапно". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
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19:51 17.04.2023 (обновлено: 20:46 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865917046.html
"Это будет внезапно". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине
"Это будет внезапно". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
"Это будет внезапно". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине
США и Польша могут внезапно решиться на вторжение на Западную Украину, что приведет к столкновению с Россией и катастрофе, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:51
2023-04-17T20:46
политика
сша
польша
россия
владимир зеленский
джо байден
министерство обороны сша
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. США и Польша могут внезапно решиться на вторжение на Западную Украину, что приведет к столкновению с Россией и катастрофе, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.По его словам, такой опрометчивый шаг не только спровоцирует прямой контакт с российской армией, но и станет катастрофой для всего мира.Ранее конгрессмен Пол Госар осудил президента США Джо Байдена за отправку миллиардов долларов и военной техники украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Политик отметил, что американских налогоплательщиков заставляют поддерживать нацистский режим, засевший в Киеве. Сам парламентарий заверил, что никогда не встанет на сторону государства с такой идеологией.
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политика, сша, польша, россия, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша
Политика, США, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Джо Байден, Министерство обороны США
"Это будет внезапно". В США раскрыли сценарий катастрофы на Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: внезапное вторжение Польши на Украину будет катастрофой

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли"
Американские боевые машины пехоты Брэдли - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. США и Польша могут внезапно решиться на вторжение на Западную Украину, что приведет к столкновению с Россией и катастрофе, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.
«

"Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину", — предупредил офицер.

По его словам, такой опрометчивый шаг не только спровоцирует прямой контакт с российской армией, но и станет катастрофой для всего мира.
Ранее конгрессмен Пол Госар осудил президента США Джо Байдена за отправку миллиардов долларов и военной техники украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Политик отметил, что американских налогоплательщиков заставляют поддерживать нацистский режим, засевший в Киеве. Сам парламентарий заверил, что никогда не встанет на сторону государства с такой идеологией.
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ПолитикаСШАПольшаРоссияВладимир ЗеленскийДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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