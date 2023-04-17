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В Пентагоне считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:50 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865903011.html
В Пентагоне считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине
В Пентагоне считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
В Пентагоне считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине
США не считают, что Россия применит ядерное оружие на Украине в рамках специальной военной операции, поскольку текущий конфликт не угрожает существованию РФ,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:50
2023-04-17T18:50
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
министерство обороны сша
в мире
ядерное оружие
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США не считают, что Россия применит ядерное оружие на Украине в рамках специальной военной операции, поскольку текущий конфликт не угрожает существованию РФ, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. "Россияне постоянно указывали, что ядерная доктрина России не изменилась и что они будут использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Мы не считаем, что эта война представляет подобную угрозу", - сказал он во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy, говоря о вероятности применения Москвой ядерного оружия в рамках СВО. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
https://ria.ru/20230414/bayden-1865174938.html
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россия, украина, сша, министерство обороны сша, в мире, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Министерство обороны США, В мире, Ядерное оружие, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Пентагоне считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине

Замминистра обороны Каль: США считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США не считают, что Россия применит ядерное оружие на Украине в рамках специальной военной операции, поскольку текущий конфликт не угрожает существованию РФ, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
"Россияне постоянно указывали, что ядерная доктрина России не изменилась и что они будут использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Мы не считаем, что эта война представляет подобную угрозу", - сказал он во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy, говоря о вероятности применения Москвой ядерного оружия в рамках СВО.
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В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАМинистерство обороны СШАВ миреЯдерное оружиеСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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