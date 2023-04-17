В Пентагоне считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине
Замминистра обороны Каль: США считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США не считают, что Россия применит ядерное оружие на Украине в рамках специальной военной операции, поскольку текущий конфликт не угрожает существованию РФ, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
"Россияне постоянно указывали, что ядерная доктрина России не изменилась и что они будут использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Мы не считаем, что эта война представляет подобную угрозу", - сказал он во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy, говоря о вероятности применения Москвой ядерного оружия в рамках СВО.
В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".