https://ria.ru/20230417/ukraina-1865903011.html

В Пентагоне считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине

В Пентагоне считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине - РИА Новости, 17.04.2023

В Пентагоне считают, что Россия не применит ядерное оружие на Украине

США не считают, что Россия применит ядерное оружие на Украине в рамках специальной военной операции, поскольку текущий конфликт не угрожает существованию РФ,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:50

2023-04-17T18:50

2023-04-17T18:50

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

министерство обороны сша

в мире

ядерное оружие

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. США не считают, что Россия применит ядерное оружие на Украине в рамках специальной военной операции, поскольку текущий конфликт не угрожает существованию РФ, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль. "Россияне постоянно указывали, что ядерная доктрина России не изменилась и что они будут использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию государства. Мы не считаем, что эта война представляет подобную угрозу", - сказал он во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy, говоря о вероятности применения Москвой ядерного оружия в рамках СВО. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону". В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".

https://ria.ru/20230414/bayden-1865174938.html

https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сша, министерство обороны сша, в мире, ядерное оружие, ситуация в днр и лнр