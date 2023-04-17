https://ria.ru/20230417/ukraina-1865893403.html

Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными

Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными - РИА Новости, 17.04.2023

Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными

Ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль во время онлайн-выступления, организованного... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:20

2023-04-17T18:20

2023-04-17T18:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

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пентагон

киев

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.Говоря о перспективе отправить ВСУ истребители F-16, Каль отметил, что Вашингтону потребовалось бы полтора года для реализации подобного решения.Президент США Джо Байден в начале года исключил передачу Киеву F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте нынешнего конфликта. В марте координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция страны по этому вопросу не изменилась.Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине в начале апреля. Его оценили в 2,6 миллиарда долларов. Киеву передадут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия.Помимо этого, в пакет включили противотанковые комплексы TOW и Javelin, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные машины, грузовики, девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками, бронированные мостоукладчики, высокоточные авиационные ракеты и терминалы спутниковой связи.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230320/pomosch-1859321693.html

https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, министерство обороны сша, пентагон, киев, джон кирби, вооруженные силы украины, владимир путин, f-16, джо байден