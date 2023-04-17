Рейтинг@Mail.ru
Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 17.04.2023 (обновлено: 18:54 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865893403.html
Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными
Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными - РИА Новости, 17.04.2023
Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными
Ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль во время онлайн-выступления, организованного... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:20
2023-04-17T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
министерство обороны сша
пентагон
киев
джон кирби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.Говоря о перспективе отправить ВСУ истребители F-16, Каль отметил, что Вашингтону потребовалось бы полтора года для реализации подобного решения.Президент США Джо Байден в начале года исключил передачу Киеву F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте нынешнего конфликта. В марте координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция страны по этому вопросу не изменилась.Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине в начале апреля. Его оценили в 2,6 миллиарда долларов. Киеву передадут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия.Помимо этого, в пакет включили противотанковые комплексы TOW и Javelin, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные машины, грузовики, девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками, бронированные мостоукладчики, высокоточные авиационные ракеты и терминалы спутниковой связи.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230320/pomosch-1859321693.html
https://ria.ru/20230410/pomosch-1864159009.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, министерство обороны сша, пентагон, киев, джон кирби, вооруженные силы украины, владимир путин, f-16, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США, Пентагон, Киев, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, F-16, Джо Байден
Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными

Замминистра обороны Каль заявил, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.
«
"Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным", — сообщил чиновник.
Говоря о перспективе отправить ВСУ истребители F-16, Каль отметил, что Вашингтону потребовалось бы полтора года для реализации подобного решения.
Президент США Джо Байден в начале года исключил передачу Киеву F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте нынешнего конфликта. В марте координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция страны по этому вопросу не изменилась.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
В США назвали объем военной помощи Украине за период работы Байдена
20 марта, 22:53
Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине в начале апреля. Его оценили в 2,6 миллиарда долларов. Киеву передадут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия.
Помимо этого, в пакет включили противотанковые комплексы TOW и Javelin, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные машины, грузовики, девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками, бронированные мостоукладчики, высокоточные авиационные ракеты и терминалы спутниковой связи.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Утечка документов Пентагона может затруднить помощь США Украине, пишут СМИ
10 апреля, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны СШАПентагонКиевДжон КирбиВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинF-16Джо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала