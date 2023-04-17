Пентагон назвал ресурсы для военной помощи Украине небезграничными
Замминистра обороны Каль заявил, что ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 апр — РИА Новости. Ресурсы США для военной помощи Украине не безграничны, заявил заместитель министра обороны страны Колин Каль во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.
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"Очевидно, что у нас есть экстраординарный объем денег, который конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным", — сообщил чиновник.
Говоря о перспективе отправить ВСУ истребители F-16, Каль отметил, что Вашингтону потребовалось бы полтора года для реализации подобного решения.
Президент США Джо Байден в начале года исключил передачу Киеву F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте нынешнего конфликта. В марте координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция страны по этому вопросу не изменилась.
Пентагон объявил об очередном пакете военной помощи Украине в начале апреля. Его оценили в 2,6 миллиарда долларов. Киеву передадут боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и NASAMS, реактивных систем залпового огня HIMARS и "Град", артиллерийские и танковые снаряды разного калибра и выстрелы для минометов, а также 23 миллиона патронов для стрелкового оружия.
Помимо этого, в пакет включили противотанковые комплексы TOW и Javelin, гранатометы, радары ПВО, ремонтно-эвакуационные машины, грузовики, девять машин с 30-миллиметровыми автоматическими пушками для борьбы с беспилотниками, бронированные мостоукладчики, высокоточные авиационные ракеты и терминалы спутниковой связи.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.