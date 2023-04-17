СМИ: нидерландский военнослужащий собирает разведданные на Украине
NL Times: нидерландский военнослужащий занимается сбором разведданных на Украине
© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Голландский военнослужащий занимается сбором разведданных на Украине, пишет портал NL Times со ссылкой на издание Telegraaf.
Сообщается, что голландский военнослужащий служит в 102-й роте, которая занимается сбором разведывательных данных за рубежом. Это элитное подразделение было создано в январе 2023 года, его бойцов учат, в частности, "сливаться с окружающей средой" и "устанавливать контакты с местными жителями". По данным издания, голландский военный не участвует в боевых действиях на Украине, а выполняет роль офицера связи и собирает разведданные. Об этом изданию стало известно после утечки документов Пентагона. В минобороны Нидерландов не стали комментировать эту информацию.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.