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СМИ: нидерландский военнослужащий собирает разведданные на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865848176.html
СМИ: нидерландский военнослужащий собирает разведданные на Украине
СМИ: нидерландский военнослужащий собирает разведданные на Украине - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: нидерландский военнослужащий собирает разведданные на Украине
Голландский военнослужащий занимается сбором разведданных на Украине, пишет портал NL Times со ссылкой на издание Telegraaf. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:17
2023-04-17T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нидерланды
нато
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Голландский военнослужащий занимается сбором разведданных на Украине, пишет портал NL Times со ссылкой на издание Telegraaf. Сообщается, что голландский военнослужащий служит в 102-й роте, которая занимается сбором разведывательных данных за рубежом. Это элитное подразделение было создано в январе 2023 года, его бойцов учат, в частности, "сливаться с окружающей средой" и "устанавливать контакты с местными жителями". По данным издания, голландский военный не участвует в боевых действиях на Украине, а выполняет роль офицера связи и собирает разведданные. Об этом изданию стало известно после утечки документов Пентагона. В минобороны Нидерландов не стали комментировать эту информацию. Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
https://ria.ru/20230416/protest-1865608092.html
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
в мире, украина, нидерланды, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Нидерланды, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: нидерландский военнослужащий собирает разведданные на Украине

NL Times: нидерландский военнослужащий занимается сбором разведданных на Украине

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Голландский военнослужащий занимается сбором разведданных на Украине, пишет портал NL Times со ссылкой на издание Telegraaf.
Сообщается, что голландский военнослужащий служит в 102-й роте, которая занимается сбором разведывательных данных за рубежом. Это элитное подразделение было создано в январе 2023 года, его бойцов учат, в частности, "сливаться с окружающей средой" и "устанавливать контакты с местными жителями". По данным издания, голландский военный не участвует в боевых действиях на Украине, а выполняет роль офицера связи и собирает разведданные. Об этом изданию стало известно после утечки документов Пентагона. В минобороны Нидерландов не стали комментировать эту информацию.
Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка. Минюст ведет уголовное расследование случившегося.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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