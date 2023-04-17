https://ria.ru/20230417/ukraina-1865828618.html

СБУ заочно обвинила замглавреда "Вечерней Москвы" в коллаборационизме

СБУ заочно обвинила замглавреда "Вечерней Москвы" в коллаборационизме - РИА Новости, 17.04.2023

СБУ заочно обвинила замглавреда "Вечерней Москвы" в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме заместителю главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Юлии Тарапате. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:05

2023-04-17T15:05

2023-04-17T15:05

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олесь бузина

служба безопасности украины

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме заместителю главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Юлии Тарапате. "Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшему винницкую журналистку Юлию Тарапату, которая сейчас является заместителем главного редактора издания "Вечерняя Москва", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. Утверждается, что после 2014 года Тарапата переехала в Россию, где стала работать в редакции газеты "Вечерняя Москва". Впоследствии она стала занимать должность замглавного редактора издания. Тарапату обвинили в распространении публикации с поддержкой российской военной операции на Украине. Тарапате заочно предъявили обвинения в коллаборационизме. По данным ведомства, она находится на территории России. Украинские власти преследовали тех, кого считали пророссийскими, задолго до начала военной операции РФ против Киева: в стране были запрещены все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать этим фактам правовую оценку.

https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киев, виктор медведчук, кирилл вышинский, олесь бузина, служба безопасности украины