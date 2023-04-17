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СБУ заочно обвинила замглавреда "Вечерней Москвы" в коллаборационизме - РИА Новости, 17.04.2023
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15:05 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865828618.html
СБУ заочно обвинила замглавреда "Вечерней Москвы" в коллаборационизме
СБУ заочно обвинила замглавреда "Вечерней Москвы" в коллаборационизме - РИА Новости, 17.04.2023
СБУ заочно обвинила замглавреда "Вечерней Москвы" в коллаборационизме
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме заместителю главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Юлии Тарапате. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:05
2023-04-17T15:05
в мире
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украина
киев
виктор медведчук
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олесь бузина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме заместителю главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Юлии Тарапате. "Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшему винницкую журналистку Юлию Тарапату, которая сейчас является заместителем главного редактора издания "Вечерняя Москва", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. Утверждается, что после 2014 года Тарапата переехала в Россию, где стала работать в редакции газеты "Вечерняя Москва". Впоследствии она стала занимать должность замглавного редактора издания. Тарапату обвинили в распространении публикации с поддержкой российской военной операции на Украине. Тарапате заочно предъявили обвинения в коллаборационизме. По данным ведомства, она находится на территории России. Украинские власти преследовали тех, кого считали пророссийскими, задолго до начала военной операции РФ против Киева: в стране были запрещены все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать этим фактам правовую оценку.
https://ria.ru/20230414/vodolatskiy-1865375348.html
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html
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Дарья Буймова
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в мире, россия, украина, киев, виктор медведчук, кирилл вышинский, олесь бузина, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Виктор Медведчук, Кирилл Вышинский, Олесь Бузина, Служба безопасности Украины
СБУ заочно обвинила замглавреда "Вечерней Москвы" в коллаборационизме

СБУ заочно обвинила замглавреда "Вечерней Москвы" Юлию Тарапату в коллаборационизме

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в коллаборационизме заместителю главного редактора газеты "Вечерняя Москва" Юлии Тарапате.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшему винницкую журналистку Юлию Тарапату, которая сейчас является заместителем главного редактора издания "Вечерняя Москва", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ.
Виктор Водолацкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
СБУ заочно обвинила депутата Госдумы Водолацкого в поддержке спецоперации
14 апреля, 16:07
Утверждается, что после 2014 года Тарапата переехала в Россию, где стала работать в редакции газеты "Вечерняя Москва". Впоследствии она стала занимать должность замглавного редактора издания. Тарапату обвинили в распространении публикации с поддержкой российской военной операции на Украине.
Тарапате заочно предъявили обвинения в коллаборационизме. По данным ведомства, она находится на территории России.
Украинские власти преследовали тех, кого считали пророссийскими, задолго до начала военной операции РФ против Киева: в стране были запрещены все российские СМИ, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. На пять лет введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Президент России Владимир Путин поручил изучить факты уголовного преследования общественных деятелей, журналистов и правозащитников на Украине и дать этим фактам правовую оценку.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
СБУ обвинила в госизмене политолога Лазарева, выступавшего в эфире RT
7 апреля, 14:54
 
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