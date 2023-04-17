https://ria.ru/20230417/ukraina-1865823596.html

Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение

Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение - РИА Новости, 17.04.2023

Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение

Прекращение помощи со стороны Запада будет означать поражение Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда, признав, что Россия сильнее. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:53

2023-04-17T14:53

2023-04-17T15:03

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

ситуация в днр и лнр

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ВАРШАВА, 17 апр – РИА Новости. Прекращение помощи со стороны Запада будет означать поражение Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда, признав, что Россия сильнее. "Раздаются вызывающие большое беспокойства слова, призывающие к тому, чтобы прекратить оказывать помощь Украине. Я как сосед Украины, президент Польской республики, президент страны-члена Европейского союза заявил отсюда, с нашей части ЕС, что каждый, кто призывает прекратить помощь Украине..., действует в интересах Москвы, действует в интересах России, а в итоге старается сделать так, чтобы Россия победила Украину, потому, что перевес такой державы, которой является Россия, очевиден", - сказал Дуда после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой. "Если Украина не будет получать помощи, Россия выиграет эту войну", - добавил он. При этом польский президент пообещал продолжить помощь Украине и призвал к этому другие страны. "Мы их поддерживали и будем поддерживать и призываем весь мир непрерывно оказывать помощь Украине.... Россия не может выиграть...", - сказал Дуда. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230417/zerno-1865722205.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865682450.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, польша, анджей дуда, нато, ситуация в днр и лнр