Рейтинг@Mail.ru
Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 17.04.2023 (обновлено: 15:03 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865823596.html
Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение
Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение - РИА Новости, 17.04.2023
Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение
Прекращение помощи со стороны Запада будет означать поражение Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда, признав, что Россия сильнее. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:53
2023-04-17T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
анджей дуда
нато
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b4dbacdf1b5ed5b6b2937e2286b63601.jpg
ВАРШАВА, 17 апр – РИА Новости. Прекращение помощи со стороны Запада будет означать поражение Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда, признав, что Россия сильнее. "Раздаются вызывающие большое беспокойства слова, призывающие к тому, чтобы прекратить оказывать помощь Украине. Я как сосед Украины, президент Польской республики, президент страны-члена Европейского союза заявил отсюда, с нашей части ЕС, что каждый, кто призывает прекратить помощь Украине..., действует в интересах Москвы, действует в интересах России, а в итоге старается сделать так, чтобы Россия победила Украину, потому, что перевес такой державы, которой является Россия, очевиден", - сказал Дуда после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой. "Если Украина не будет получать помощи, Россия выиграет эту войну", - добавил он. При этом польский президент пообещал продолжить помощь Украине и призвал к этому другие страны. "Мы их поддерживали и будем поддерживать и призываем весь мир непрерывно оказывать помощь Украине.... Россия не может выиграть...", - сказал Дуда. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230417/zerno-1865722205.html
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865682450.html
украина
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0b/1844247336_69:0:2737:2001_1920x0_80_0_0_8a589c59a1888ab4b793c9d29146eac6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, польша, анджей дуда, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Дуда заявил, что прекращение поддержки Украины будет означать ее поражение

Дуда заявил, что прекращение помощи со стороны Запада будет означать поражение Украины

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 17 апр – РИА Новости. Прекращение помощи со стороны Запада будет означать поражение Украины, заявил президент Польши Анджей Дуда, признав, что Россия сильнее.
"Раздаются вызывающие большое беспокойства слова, призывающие к тому, чтобы прекратить оказывать помощь Украине. Я как сосед Украины, президент Польской республики, президент страны-члена Европейского союза заявил отсюда, с нашей части ЕС, что каждый, кто призывает прекратить помощь Украине..., действует в интересах Москвы, действует в интересах России, а в итоге старается сделать так, чтобы Россия победила Украину, потому, что перевес такой державы, которой является Россия, очевиден", - сказал Дуда после встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Express: Запад нанес удар Украине в спину в самый тяжелый момент
Вчера, 06:12
"Если Украина не будет получать помощи, Россия выиграет эту войну", - добавил он. При этом польский президент пообещал продолжить помощь Украине и призвал к этому другие страны. "Мы их поддерживали и будем поддерживать и призываем весь мир непрерывно оказывать помощь Украине.... Россия не может выиграть...", - сказал Дуда.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
РФ направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
За двести миллионов долларов Украина спасет Европу
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаАнджей ДудаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала