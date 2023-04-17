В Запорожской области назвали приезд французских журналистов фарсом
Рогов назвал фарсом приезд французских журналистов в подконтрольную Киеву часть Запорожья
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал фарсом приезд французских журналистов в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев заявил, что по данным радиоразведки, в район Гуляйполя Запорожской области прибыли французские журналисты с большой долей вероятности для съемки провокаций о российских ударах.
"Их приезд – это фарс. Под видом журналистов приехали западные пропагандисты, большая часть которых из Франции. Это специалисты по информационно-психологическим операциям и информационным диверсиям. Их основная задача – наснимать материал и подготовить провокацию, обвинив нашу артиллерию в прицельных обстрелах якобы жилых кварталов населенных пунктов и гибели мирного населения. Конечно, в их сюжетах ни слова не будет о зверствах украинских боевиков, которые те творят на занятых территориях области. Запад готовит из Гуляйполя новую Бучу", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, для подготовки провокации приехавшим пропагандистам понадобится несколько дней - до недели.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.