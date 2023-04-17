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В Запорожской области назвали приезд французских журналистов фарсом - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865815430.html
В Запорожской области назвали приезд французских журналистов фарсом
В Запорожской области назвали приезд французских журналистов фарсом - РИА Новости, 17.04.2023
В Запорожской области назвали приезд французских журналистов фарсом
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал фарсом приезд французских журналистов в подконтрольную украинским войскам часть... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:25
2023-04-17T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
франция
владимир рогов
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал фарсом приезд французских журналистов в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области. Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев заявил, что по данным радиоразведки, в район Гуляйполя Запорожской области прибыли французские журналисты с большой долей вероятности для съемки провокаций о российских ударах. "Их приезд – это фарс. Под видом журналистов приехали западные пропагандисты, большая часть которых из Франции. Это специалисты по информационно-психологическим операциям и информационным диверсиям. Их основная задача – наснимать материал и подготовить провокацию, обвинив нашу артиллерию в прицельных обстрелах якобы жилых кварталов населенных пунктов и гибели мирного населения. Конечно, в их сюжетах ни слова не будет о зверствах украинских боевиков, которые те творят на занятых территориях области. Запад готовит из Гуляйполя новую Бучу", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, для подготовки провокации приехавшим пропагандистам понадобится несколько дней - до недели. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, франция, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Франция, Владимир Рогов, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Запорожской области назвали приезд французских журналистов фарсом

Рогов назвал фарсом приезд французских журналистов в подконтрольную Киеву часть Запорожья

© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал фарсом приезд французских журналистов в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев заявил, что по данным радиоразведки, в район Гуляйполя Запорожской области прибыли французские журналисты с большой долей вероятности для съемки провокаций о российских ударах.
"Их приезд – это фарс. Под видом журналистов приехали западные пропагандисты, большая часть которых из Франции. Это специалисты по информационно-психологическим операциям и информационным диверсиям. Их основная задача – наснимать материал и подготовить провокацию, обвинив нашу артиллерию в прицельных обстрелах якобы жилых кварталов населенных пунктов и гибели мирного населения. Конечно, в их сюжетах ни слова не будет о зверствах украинских боевиков, которые те творят на занятых территориях области. Запад готовит из Гуляйполя новую Бучу", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, для подготовки провокации приехавшим пропагандистам понадобится несколько дней - до недели.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Российский боец об активности украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьФранцияВладимир РоговРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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