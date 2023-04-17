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В Запорожской области назвали приезд французских журналистов фарсом

В Запорожской области назвали приезд французских журналистов фарсом - РИА Новости, 17.04.2023

В Запорожской области назвали приезд французских журналистов фарсом

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал фарсом приезд французских журналистов в подконтрольную украинским войскам часть... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:25

2023-04-17T14:25

2023-04-17T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

франция

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россия

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал фарсом приезд французских журналистов в подконтрольную украинским войскам часть Запорожской области. Ранее начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев заявил, что по данным радиоразведки, в район Гуляйполя Запорожской области прибыли французские журналисты с большой долей вероятности для съемки провокаций о российских ударах. "Их приезд – это фарс. Под видом журналистов приехали западные пропагандисты, большая часть которых из Франции. Это специалисты по информационно-психологическим операциям и информационным диверсиям. Их основная задача – наснимать материал и подготовить провокацию, обвинив нашу артиллерию в прицельных обстрелах якобы жилых кварталов населенных пунктов и гибели мирного населения. Конечно, в их сюжетах ни слова не будет о зверствах украинских боевиков, которые те творят на занятых территориях области. Запад готовит из Гуляйполя новую Бучу", - сказал РИА Новости Рогов. По его словам, для подготовки провокации приехавшим пропагандистам понадобится несколько дней - до недели. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230416/aktivnost-1865615854.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, франция, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр