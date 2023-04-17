https://ria.ru/20230417/ukraina-1865785874.html
Украина начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища
Украина начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища - РИА Новости, 17.04.2023
Украина начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища
Оператор газохранилищ Украины "Укртрансгаз" вместе с завершением отопительного периода начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), сообщил в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:43
2023-04-17T12:43
2023-04-17T12:47
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оператор газохранилищ Украины "Укртрансгаз" вместе с завершением отопительного периода начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), сообщил в понедельник глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. "Команда АО "Укртрансгаз" – оператора газохранилищ Украины, которая является частью группы "Нафтогаз" – начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). За сезон отбора, а именно с 7 октября 2022 года, из ПХГ было отобрано 5,572 миллиарда кубометров газа", - приводит слова Чернышова пресс-служба компании. По его словам, в течение отопительного сезона 2022-2023 годов, украинские хранилища работали бесперебойно. В октябре прошлого года Чернышов предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа на Украине, где свободно более 10 миллиардов кубометров мощностей. Как ранее заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко, большинство подземных хранилищ газа стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. По данным "Нафтогаз", общая активная емкость украинских ПХГ – более 30 миллиардов кубометров газа. Это крупнейшие в Европе хранилища и третьи по объемам в мире после США и России.
https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html
https://ria.ru/20230417/gaz-1865728547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Экономика, Украина, США, Европа, Нафтогаз Украины, Укртрансгаз, Национальный антитеррористический комитет РФ
Украина начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища
"Нафтогаз": Украина начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища