https://ria.ru/20230417/ukraina-1865785874.html

Украина начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища

Украина начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища - РИА Новости, 17.04.2023

Украина начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища

Оператор газохранилищ Украины "Укртрансгаз" вместе с завершением отопительного периода начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), сообщил в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T12:43

2023-04-17T12:43

2023-04-17T12:47

экономика

украина

сша

европа

нафтогаз украины

укртрансгаз

национальный антитеррористический комитет рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Оператор газохранилищ Украины "Укртрансгаз" вместе с завершением отопительного периода начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), сообщил в понедельник глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. "Команда АО "Укртрансгаз" – оператора газохранилищ Украины, которая является частью группы "Нафтогаз" – начала новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). За сезон отбора, а именно с 7 октября 2022 года, из ПХГ было отобрано 5,572 миллиарда кубометров газа", - приводит слова Чернышова пресс-служба компании. По его словам, в течение отопительного сезона 2022-2023 годов, украинские хранилища работали бесперебойно. В октябре прошлого года Чернышов предложил Европе воспользоваться подземными хранилищами газа на Украине, где свободно более 10 миллиардов кубометров мощностей. Как ранее заявлял министр энергетики Украины Герман Галущенко, большинство подземных хранилищ газа стран ЕС заполнены, что способствует увеличению интереса к украинским ПХГ. По данным "Нафтогаз", общая активная емкость украинских ПХГ – более 30 миллиардов кубометров газа. Это крупнейшие в Европе хранилища и третьи по объемам в мире после США и России.

https://ria.ru/20230415/spg-1864772470.html

https://ria.ru/20230417/gaz-1865728547.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, сша, европа, нафтогаз украины, укртрансгаз, национальный антитеррористический комитет рф