СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля
Newsweek: в секретных документах Пентагона наступление Украины запланировано на 30 апреля
© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС передавало, что европейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева.
"Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля", - сообщает издание со ссылкой на документы. Как отмечается в материале, США и союзники "смотрят в будущее" и заняты подготовкой Украины к весеннему контрнаступлению.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время".
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.