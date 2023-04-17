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СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 17.04.2023 (обновлено: 15:07 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865772027.html
СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля
СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля
США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:58
2023-04-17T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС передавало, что европейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева. "Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля", - сообщает издание со ссылкой на документы. Как отмечается в материале, США и союзники "смотрят в будущее" и заняты подготовкой Украины к весеннему контрнаступлению. Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время". В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865621332.html
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сша
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в мире, сша, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля

Newsweek: в секретных документах Пентагона наступление Украины запланировано на 30 апреля

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС передавало, что европейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева.
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"Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля", - сообщает издание со ссылкой на документы. Как отмечается в материале, США и союзники "смотрят в будущее" и заняты подготовкой Украины к весеннему контрнаступлению.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время".
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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