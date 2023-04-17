https://ria.ru/20230417/ukraina-1865772027.html

СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля

СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля - РИА Новости, 17.04.2023

СМИ: контрнаступление Украины назначили на 30 апреля

США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:58

2023-04-17T11:58

2023-04-17T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США и союзники готовят Украину к наступлению, которое запланировано на 30 апреля, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновника ЕС передавало, что европейские союзники Украины не ожидают существенного прорыва от возможного контрнаступления Киева. "Поставка и поддержка направляются на Украину перед украинским наступлением, запланированным на 30 апреля", - сообщает издание со ссылкой на документы. Как отмечается в материале, США и союзники "смотрят в будущее" и заняты подготовкой Украины к весеннему контрнаступлению. Премьер Украины Денис Шмыгаль в ходе выступления на пресс-конференции в Вашингтоне заявил, что контрнаступление украинских войск начнется "в ближайшее время". В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865621332.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

сша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, нато, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр