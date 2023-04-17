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Украина превратилась в расходный материал политики, заявили в МИД - РИА Новости, 17.04.2023
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11:36 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865766284.html
Украина превратилась в расходный материал политики, заявили в МИД
Украина превратилась в расходный материал политики, заявили в МИД - РИА Новости, 17.04.2023
Украина превратилась в расходный материал политики, заявили в МИД
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин считает, что Украина превратилась в расходный материал политики коллективного Запада, прежде всего англосаксов. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:36
2023-04-17T11:36
в мире
украина
россия
михаил галузин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин считает, что Украина превратилась в расходный материал политики коллективного Запада, прежде всего англосаксов. "Если смотреть на происходящие сегодня на Украине и вокруг Украины события, смотреть в глобальном измерении, то становится понятно, что дело не в Украине", - сказал он в ходе экспертного семинара " Украина между Россией и Западом". "К сожалению, эта страна превратилась в инструмент, или даже в расходный материал, и такие слова приходится использовать, политики коллективного Запада, прежде всего англосаксов, которая направлена на выстраивание выгодной для них конфигурации международных отношений, на то, чтобы любыми способами удержать ускользающую из их рук однополярность, любыми способами удержать, ускользающую из их рук былую гегемонию",- указал он.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865734806.html
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в мире, украина, россия, михаил галузин
В мире, Украина, Россия, Михаил Галузин
Украина превратилась в расходный материал политики, заявили в МИД

Замглавы МИД Галузин: Киев стал расходным материалом политики, прежде всего англосаксов

© Pixabay / Artem_ApukhtinКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Pixabay / Artem_Apukhtin
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин считает, что Украина превратилась в расходный материал политики коллективного Запада, прежде всего англосаксов.
"Если смотреть на происходящие сегодня на Украине и вокруг Украины события, смотреть в глобальном измерении, то становится понятно, что дело не в Украине", - сказал он в ходе экспертного семинара " Украина между Россией и Западом".
"К сожалению, эта страна превратилась в инструмент, или даже в расходный материал, и такие слова приходится использовать, политики коллективного Запада, прежде всего англосаксов, которая направлена на выстраивание выгодной для них конфигурации международных отношений, на то, чтобы любыми способами удержать ускользающую из их рук однополярность, любыми способами удержать, ускользающую из их рук былую гегемонию",- указал он.
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