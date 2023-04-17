https://ria.ru/20230417/ukraina-1865755074.html

На Украине задержали экс-главу вокзала "Херсон"

На Украине задержали экс-главу вокзала "Херсон" - РИА Новости, 17.04.2023

На Украине задержали экс-главу вокзала "Херсон"

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании экс-главы железнодорожного вокзала "Херсон", подозреваемого в сотрудничестве с Россией. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:11

2023-04-17T11:11

2023-04-17T11:24

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херсонская область

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании экс-главы железнодорожного вокзала "Херсон", подозреваемого в сотрудничестве с Россией. "СБУ задержала бывшего "начальника вокзала "Херсон", который помогал России перебрасывать военные эшелоны на Украину. На основании собранных доказательств следователи службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в "пособничестве государству-агрессору", - говорится в Telegram-канале ведомства. В службе имя задержанного не называется. Уточняется, что ранее он был назначен главой вокзала городской станции, входившей в состав унитарного предприятия "Херсонская железная дорога". По данным ведомства, на занимаемой должности подозреваемый способствовал "беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России". Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей. Мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230321/zaes-1859472150.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1850104737.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, херсонская область , служба безопасности украины