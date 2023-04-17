https://ria.ru/20230417/ukraina-1865755074.html
На Украине задержали экс-главу вокзала "Херсон"
На Украине задержали экс-главу вокзала "Херсон" - РИА Новости, 17.04.2023
На Украине задержали экс-главу вокзала "Херсон"
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании экс-главы железнодорожного вокзала "Херсон", подозреваемого в сотрудничестве с Россией. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:11
2023-04-17T11:11
2023-04-17T11:24
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херсонская область
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании экс-главы железнодорожного вокзала "Херсон", подозреваемого в сотрудничестве с Россией. "СБУ задержала бывшего "начальника вокзала "Херсон", который помогал России перебрасывать военные эшелоны на Украину. На основании собранных доказательств следователи службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в "пособничестве государству-агрессору", - говорится в Telegram-канале ведомства. В службе имя задержанного не называется. Уточняется, что ранее он был назначен главой вокзала городской станции, входившей в состав унитарного предприятия "Херсонская железная дорога". По данным ведомства, на занимаемой должности подозреваемый способствовал "беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России". Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей. Мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230321/zaes-1859472150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, херсонская область , служба безопасности украины
В мире, Украина, Россия, Херсонская область , Служба безопасности Украины
На Украине задержали экс-главу вокзала "Херсон"
На Украине задержали экс-главу вокзала "Херсон" по подозрению в сотрудничестве с Россией
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости.
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила
о задержании экс-главы железнодорожного вокзала "Херсон", подозреваемого в сотрудничестве с Россией.
"СБУ задержала бывшего "начальника вокзала "Херсон", который помогал России перебрасывать военные эшелоны на Украину. На основании собранных доказательств следователи службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в "пособничестве государству-агрессору", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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В службе имя задержанного не называется. Уточняется, что ранее он был назначен главой вокзала городской станции, входившей в состав унитарного предприятия "Херсонская железная дорога". По данным ведомства, на занимаемой должности подозреваемый способствовал "беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России".
Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержании под стражей. Мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Херсонская область
стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон
, с ноября находится под контролем украинских войск.
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