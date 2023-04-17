https://ria.ru/20230417/ukraina-1865734806.html

Американский полковник раскрыл неприятную для Запада правду об Украине

Американский полковник раскрыл неприятную для Запада правду об Украине - РИА Новости, 17.04.2023

Американский полковник раскрыл неприятную для Запада правду об Украине

Украина знает, что проигрывает в конфликте с Россией, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Каре... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:28

2023-04-17T09:28

2023-04-17T11:15

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украина знает, что проигрывает в конфликте с Россией, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Каре Маккинни.Он посоветовал украинским военным отступить, пока не стало слишком поздно, так как они не смогут справиться с действиями российских сил.В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен допустил контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, призвал дождаться окончания распутицы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230417/zerno-1865722205.html

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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины