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Американский полковник раскрыл неприятную для Запада правду об Украине - РИА Новости, 17.04.2023
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09:28 17.04.2023 (обновлено: 11:15 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865734806.html
Американский полковник раскрыл неприятную для Запада правду об Украине
Американский полковник раскрыл неприятную для Запада правду об Украине - РИА Новости, 17.04.2023
Американский полковник раскрыл неприятную для Запада правду об Украине
Украина знает, что проигрывает в конфликте с Россией, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Каре... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:28
2023-04-17T11:15
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украина знает, что проигрывает в конфликте с Россией, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Каре Маккинни.Он посоветовал украинским военным отступить, пока не стало слишком поздно, так как они не смогут справиться с действиями российских сил.В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен допустил контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, призвал дождаться окончания распутицы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Американский полковник раскрыл неприятную для Запада правду об Украине

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина знает, что не может победить Россию в конфликте

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Украина знает, что проигрывает в конфликте с Россией, заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Каре Маккинни.
«

"Российские войска побеждают, и это знают как русские, так и сами украинцы. Сейчас они находятся в очень ужасном положении. Мы подталкиваем их начать это "массивное" весеннее наступление, но, честно говоря, у них нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию", — указал эксперт.

Он посоветовал украинским военным отступить, пока не стало слишком поздно, так как они не смогут справиться с действиями российских сил.
В начале апреля госсекретарь США Энтони Блинкен допустил контрнаступление ВСУ в ближайшие недели. Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, призвал дождаться окончания распутицы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что любые высказывания о скором контрнаступлении украинских военных тщательно отслеживаются и учитываются при планировании спецоперации.
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