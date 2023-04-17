https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865944221.html

Эксперт оценил значение визита главы Минобороны Китая в Россию

Эксперт оценил значение визита главы Минобороны Китая в Россию - РИА Новости, 17.04.2023

Эксперт оценил значение визита главы Минобороны Китая в Россию

Визит члена Государственного совета, министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию во время учений Тихоокеанского флота говорит об укреплении военного сотрудничества... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T22:25

2023-04-17T22:25

2023-04-17T22:42

в мире

китай

тихоокеанский флот вмф россии

нато

владимир путин

сергей шойгу

россия

aukus

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Визит члена Государственного совета, министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию во время учений Тихоокеанского флота говорит об укреплении военного сотрудничества между двумя странами, их готовности противостоять общим угрозам, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу в воскресенье прибыл в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. Президент России Владимир Путин 16 апреля провел рабочую встречу с Ли Шанфу. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу."Само по себе назначение Ли Шанфу – это сигнал, ведь до того, как стать министром, он курировал военно-техническое сотрудничество с Россией. На сегодняшний день Ли Шанфу подвергнут американскому санкционному давлению как инициатор закупок российских систем С-400 и самолетов Су-35", - сказал Нежданов."Запад пытается разыграть тайваньскую карту, и Китаю крайне важно продемонстрировать поддержку России для того, чтобы она сохраняла свою принципиальную позицию по Тайваню", - добавил эксперт.По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.Ли Шанфу был утвержден на пост министра обороны КНР депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования 12 марта.

https://ria.ru/20230416/sotrudnichestvo-1865698701.html

https://ria.ru/20230326/sotrudnichestvo-1860709678.html

китай

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в мире, китай, тихоокеанский флот вмф россии, нато, владимир путин, сергей шойгу, россия, aukus