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Эксперт оценил значение визита главы Минобороны Китая в Россию - РИА Новости, 17.04.2023
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22:25 17.04.2023 (обновлено: 22:42 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865944221.html
Эксперт оценил значение визита главы Минобороны Китая в Россию
Эксперт оценил значение визита главы Минобороны Китая в Россию - РИА Новости, 17.04.2023
Эксперт оценил значение визита главы Минобороны Китая в Россию
Визит члена Государственного совета, министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию во время учений Тихоокеанского флота говорит об укреплении военного сотрудничества... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:25
2023-04-17T22:42
в мире
китай
тихоокеанский флот вмф россии
нато
владимир путин
сергей шойгу
россия
aukus
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Визит члена Государственного совета, министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию во время учений Тихоокеанского флота говорит об укреплении военного сотрудничества между двумя странами, их готовности противостоять общим угрозам, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу в воскресенье прибыл в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. Президент России Владимир Путин 16 апреля провел рабочую встречу с Ли Шанфу. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу."Само по себе назначение Ли Шанфу – это сигнал, ведь до того, как стать министром, он курировал военно-техническое сотрудничество с Россией. На сегодняшний день Ли Шанфу подвергнут американскому санкционному давлению как инициатор закупок российских систем С-400 и самолетов Су-35", - сказал Нежданов."Запад пытается разыграть тайваньскую карту, и Китаю крайне важно продемонстрировать поддержку России для того, чтобы она сохраняла свою принципиальную позицию по Тайваню", - добавил эксперт.По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.Ли Шанфу был утвержден на пост министра обороны КНР депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования 12 марта.
https://ria.ru/20230416/sotrudnichestvo-1865698701.html
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в мире, китай, тихоокеанский флот вмф россии, нато, владимир путин, сергей шойгу, россия, aukus
В мире, Китай, Тихоокеанский флот ВМФ России, НАТО, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, AUKUS
Эксперт оценил значение визита главы Минобороны Китая в Россию

Эксперт Нежданов: визит главы Минобороны КНР в Россию говорит об укреплении сотрудничества

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин и министр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи
Владимир Путин и министр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин и министр обороны Китая Ли Шанфу во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Визит члена Государственного совета, министра обороны КНР Ли Шанфу в Россию во время учений Тихоокеанского флота говорит об укреплении военного сотрудничества между двумя странами, их готовности противостоять общим угрозам, заявил РИА Новости эксперт Института актуальных международных проблем (ИАМП) Дипломатической академии МИД РФ Владимир Нежданов.
Министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу в воскресенье прибыл в Россию с первым после назначения на должность главы ведомства зарубежным визитом. Президент России Владимир Путин 16 апреля провел рабочую встречу с Ли Шанфу. Во встрече также принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Сотрудничество с Россией укрепляет глобальную безопасность, заявили в КНР
16 апреля, 20:34
"Само по себе назначение Ли Шанфу – это сигнал, ведь до того, как стать министром, он курировал военно-техническое сотрудничество с Россией. На сегодняшний день Ли Шанфу подвергнут американскому санкционному давлению как инициатор закупок российских систем С-400 и самолетов Су-35", - сказал Нежданов.
"Запад пытается разыграть тайваньскую карту, и Китаю крайне важно продемонстрировать поддержку России для того, чтобы она сохраняла свою принципиальную позицию по Тайваню", - добавил эксперт.
«
"Ли Шанфу прибыл в Москву именно в тот момент, когда проводилась проверка боеготовности ТОФ, когда Россия демонстрирует поддержку Китая в контексте перевооружения Японии, продвижения НАТО в Азии, формирования альянса AUKUS, и на тихоокеанском направлении Россия и Китай демонстрируют готовность защищать международную безопасность", - заключил Нежданов.
По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
Ли Шанфу был утвержден на пост министра обороны КНР депутатами Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) в ходе голосования 12 марта.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Путин заявил, что в сотрудничестве России и КНР нет ничего секретного
26 марта, 11:09
 
В миреКитайТихоокеанский флот ВМФ РоссииНАТОВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияAUKUS
 
 
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