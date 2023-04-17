https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865799509.html

Песков прокомментировал протест Токио против учений ТОФ

Песков прокомментировал протест Токио против учений ТОФ - РИА Новости, 17.04.2023

Песков прокомментировал протест Токио против учений ТОФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о протесте Токио в связи с военными маневрами РФ, заявил, что все учения проходят в строгом... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:27

2023-04-17T13:27

2023-04-17T13:27

безопасность

россия

токио

япония

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о протесте Токио в связи с военными маневрами РФ, заявил, что все учения проходят в строгом соответствии с международным правом. "Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом", - сказал он журналистам, комментируя протест Японии в связи с проведением РФ учений вблизи Курильских островов. По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230417/putin-1865743136.html

россия

токио

япония

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, токио, япония, дмитрий песков