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Песков прокомментировал протест Токио против учений ТОФ - РИА Новости, 17.04.2023
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13:27 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ucheniya-1865799509.html
Песков прокомментировал протест Токио против учений ТОФ
Песков прокомментировал протест Токио против учений ТОФ - РИА Новости, 17.04.2023
Песков прокомментировал протест Токио против учений ТОФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о протесте Токио в связи с военными маневрами РФ, заявил, что все учения проходят в строгом... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:27
2023-04-17T13:27
безопасность
россия
токио
япония
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о протесте Токио в связи с военными маневрами РФ, заявил, что все учения проходят в строгом соответствии с международным правом. "Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом", - сказал он журналистам, комментируя протест Японии в связи с проведением РФ учений вблизи Курильских островов. По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230417/putin-1865743136.html
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токио
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безопасность, россия, токио, япония, дмитрий песков
Безопасность, Россия, Токио, Япония, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал протест Токио против учений ТОФ

Песков о протесте Токио: все учения проходят в строгом соответствии с международным правом

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКорвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивосток
Корвет проекта 20380 Совершенный в акватории Владивосток - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Корвет проекта 20380 "Совершенный" в акватории Владивосток. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о протесте Токио в связи с военными маневрами РФ, заявил, что все учения проходят в строгом соответствии с международным правом.
"Все учения проводятся в строгом соответствии с международным правом", - сказал он журналистам, комментируя протест Японии в связи с проведением РФ учений вблизи Курильских островов.
По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
Прошу эту работу продолжить. Путин о внезапной проверке на Тихоокеанском флоте - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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БезопасностьРоссияТокиоЯпонияДмитрий Песков
 
 
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