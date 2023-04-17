https://ria.ru/20230417/trevoga-1865711490.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.04.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T00:00
2023-04-17T00:00
2023-04-17T00:14
специальная военная операция на украине
украина
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в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 23.33 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20230416/vzryv-1865705745.html
украина
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украина, днепропетровская область, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, В мире
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 23.33 (совпадает с мск).
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.