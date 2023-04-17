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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 17.04.2023 (обновлено: 00:14 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/trevoga-1865711490.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 17.04.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T00:00
2023-04-17T00:14
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
киев
в мире
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 23.33 (совпадает с мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина
днепропетровская область
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украина, днепропетровская область, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, Киев, В мире
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ведомства, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 23.33 (совпадает с мск).
Люди на улице в городе Запорожье - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
Вчера, 21:55
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьКиевВ мире
 
 
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