https://ria.ru/20230417/tof-1865724245.html

МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки "уничтожил" нарушителя

МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки "уничтожил" нарушителя - РИА Новости, 17.04.2023

МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки "уничтожил" нарушителя

Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки в сложных погодных условиях условно уничтожил "самолет противника",... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T07:03

2023-04-17T07:03

2023-04-17T07:03

россия

владимир путин

тихоокеанский флот вмф россии

миг-31

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки в сложных погодных условиях условно уничтожил "самолет противника", нарушивший воздушную границу РФ, сообщили журналистам в Минобороны России. Отмечается, что роль нарушителя выполнял экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31. По замыслу учения перед ним стояла задача скрытно проникнуть в зону ответственности флота. В МО РФ уточнили, что для перехвата нарушителя был задействован экипаж аналогичного самолета из состава дежурных сил. Летчики успешно осуществили поиск и обнаружение, произвели захват цели, после чего выполнили условный пуск ракеты. "По данным объективного контроля, цель уничтожена на заданном рубеже. Выполнение учебных задач истребителями осуществлялось при сложных погодных условиях", - рассказали в Минобороны. По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230413/samolet-1865142722.html

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россия, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, миг-31, безопасность