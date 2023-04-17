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МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки "уничтожил" нарушителя - РИА Новости, 17.04.2023
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07:03 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/tof-1865724245.html
МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки "уничтожил" нарушителя
МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки "уничтожил" нарушителя - РИА Новости, 17.04.2023
МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки "уничтожил" нарушителя
Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки в сложных погодных условиях условно уничтожил "самолет противника",... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T07:03
2023-04-17T07:03
россия
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
миг-31
безопасность
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки в сложных погодных условиях условно уничтожил "самолет противника", нарушивший воздушную границу РФ, сообщили журналистам в Минобороны России. Отмечается, что роль нарушителя выполнял экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31. По замыслу учения перед ним стояла задача скрытно проникнуть в зону ответственности флота. В МО РФ уточнили, что для перехвата нарушителя был задействован экипаж аналогичного самолета из состава дежурных сил. Летчики успешно осуществили поиск и обнаружение, произвели захват цели, после чего выполнили условный пуск ракеты. "По данным объективного контроля, цель уничтожена на заданном рубеже. Выполнение учебных задач истребителями осуществлялось при сложных погодных условиях", - рассказали в Минобороны. По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230413/samolet-1865142722.html
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россия, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, миг-31, безопасность
Россия, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России, МиГ-31, Безопасность
МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки "уничтожил" нарушителя

Истребитель МиГ-31 Тихоокеанского флота в ходе проверки уничтожил "самолет противника"

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Экипаж истребителя-перехватчика МиГ-31 Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе внезапной проверки в сложных погодных условиях условно уничтожил "самолет противника", нарушивший воздушную границу РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.
«
"В рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота летчики-истребители морской авиации ТОФ условно уничтожили "самолет противника", нарушивший воздушное пространство России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что роль нарушителя выполнял экипаж высотного истребителя-перехватчика МиГ-31. По замыслу учения перед ним стояла задача скрытно проникнуть в зону ответственности флота.
В МО РФ уточнили, что для перехвата нарушителя был задействован экипаж аналогичного самолета из состава дежурных сил. Летчики успешно осуществили поиск и обнаружение, произвели захват цели, после чего выполнили условный пуск ракеты.
"По данным объективного контроля, цель уничтожена на заданном рубеже. Выполнение учебных задач истребителями осуществлялось при сложных погодных условиях", - рассказали в Минобороны.
По решению верховного главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверки сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
Самолет МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем
13 апреля, 18:02
 
РоссияВладимир ПутинТихоокеанский флот ВМФ РоссииМиГ-31Безопасность
 
 
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