https://ria.ru/20230417/tof-1865720474.html

Корабли ТОФ в ходе проверки провели стрельбы по морским и воздушным целям

Корабли ТОФ в ходе проверки провели стрельбы по морским и воздушным целям - РИА Новости, 17.04.2023

Корабли ТОФ в ходе проверки провели стрельбы по морским и воздушным целям

Боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провели в Японском море противолодочное учение, а также артиллерийские стрельбы по... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T05:07

2023-04-17T05:07

2023-04-17T07:36

россия

японское море

владимир путин

безопасность

ту-142

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864191690_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_4ac75eb42b51bacee2c44790e3ce7d76.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провели в Японском море противолодочное учение, а также артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, передает корреспондент РИА Новости.Рано утром корабли вышли из пунктов постоянного базирования и, двигаясь в походном ордере, прибыли в назначенный район полигона в Японском море. Корабли провели тактическое маневрирование в составе разных строев и обеспечили все виды обороны и защиты отряда кораблей на переходе морем.Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и фрегат "Маршал Шапошников" выполнили на закрытом для гражданских судов морском полигоне стрельбу из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 и А-190, а также из 30-миллиметровых скорострельных АК-630 по морским и воздушным мишеням, имитирующим цели условного противника.После этого экипажи кораблей задействовали в поиске и уничтожении подводной лодки условного противника. Для этого в воздух с корабельных палуб подняли вертолеты Ка-27ПЛ с опускаемыми гидроакустическими станциями. Также в район учения прибыли дальние противолодочные самолеты Ту-142М3."Адмирал Пантелеев" по указанным летчиками координатам обстрелял "неприятельскую" субмарину реактивными глубинными бомбами.Кроме того, корабли по замыслу учения обнаружили противокорабельную ракету и для противодействия ей провели постановку пассивных помех. Также "Маршал Шапошников" и "Адмирал Пантелеев" запустили зенитные ракеты из комплекса "Кинжал" по условной воздушной цели.После этого была обнаружена плавающая мина, угрожавшая гражданскому судоходству, ее уничтожили с помощью корабельных артиллерийских комплексов.Как рассказал журналистам командир фрегата "Маршал Шапошников" Сергей Меркулов, все задачи были выполнены, а командование поставило экипажу оценку "отлично". Для его команды внезапная проверка не вызвала трудностей, потому что корабль с января 2023 года практически каждую неделю выходит в море на тренировки.​По решению верховного главнокомандующего Вооруженных сил президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. В ней задействованы дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.

https://ria.ru/20230416/tof-1865612116.html

https://ria.ru/20230416/tof-1865612116.html

россия

японское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, японское море, владимир путин, безопасность, ту-142