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Корабли ТОФ в ходе проверки провели стрельбы по морским и воздушным целям - РИА Новости, 17.04.2023
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05:07 17.04.2023 (обновлено: 07:36 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/tof-1865720474.html
Корабли ТОФ в ходе проверки провели стрельбы по морским и воздушным целям
Корабли ТОФ в ходе проверки провели стрельбы по морским и воздушным целям - РИА Новости, 17.04.2023
Корабли ТОФ в ходе проверки провели стрельбы по морским и воздушным целям
Боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провели в Японском море противолодочное учение, а также артиллерийские стрельбы по... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T05:07
2023-04-17T07:36
россия
японское море
владимир путин
безопасность
ту-142
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провели в Японском море противолодочное учение, а также артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, передает корреспондент РИА Новости.Рано утром корабли вышли из пунктов постоянного базирования и, двигаясь в походном ордере, прибыли в назначенный район полигона в Японском море. Корабли провели тактическое маневрирование в составе разных строев и обеспечили все виды обороны и защиты отряда кораблей на переходе морем.Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и фрегат "Маршал Шапошников" выполнили на закрытом для гражданских судов морском полигоне стрельбу из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 и А-190, а также из 30-миллиметровых скорострельных АК-630 по морским и воздушным мишеням, имитирующим цели условного противника.После этого экипажи кораблей задействовали в поиске и уничтожении подводной лодки условного противника. Для этого в воздух с корабельных палуб подняли вертолеты Ка-27ПЛ с опускаемыми гидроакустическими станциями. Также в район учения прибыли дальние противолодочные самолеты Ту-142М3."Адмирал Пантелеев" по указанным летчиками координатам обстрелял "неприятельскую" субмарину реактивными глубинными бомбами.Кроме того, корабли по замыслу учения обнаружили противокорабельную ракету и для противодействия ей провели постановку пассивных помех. Также "Маршал Шапошников" и "Адмирал Пантелеев" запустили зенитные ракеты из комплекса "Кинжал" по условной воздушной цели.После этого была обнаружена плавающая мина, угрожавшая гражданскому судоходству, ее уничтожили с помощью корабельных артиллерийских комплексов.Как рассказал журналистам командир фрегата "Маршал Шапошников" Сергей Меркулов, все задачи были выполнены, а командование поставило экипажу оценку "отлично". Для его команды внезапная проверка не вызвала трудностей, потому что корабль с января 2023 года практически каждую неделю выходит в море на тренировки.​По решению верховного главнокомандующего Вооруженных сил президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. В ней задействованы дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230416/tof-1865612116.html
https://ria.ru/20230416/tof-1865612116.html
россия
японское море
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россия, японское море, владимир путин, безопасность, ту-142
Россия, Японское море, Владимир Путин, Безопасность, Ту-142
Корабли ТОФ в ходе проверки провели стрельбы по морским и воздушным целям

Корабли ТОФ в ходе проверки провели в Японском море стрельбы по морским и воздушным целям

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ
Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев ВМФ РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" ВМФ РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 апр - РИА Новости. Боевые корабли Тихоокеанского флота в ходе внезапной проверки боеготовности провели в Японском море противолодочное учение, а также артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, передает корреспондент РИА Новости.
Рано утром корабли вышли из пунктов постоянного базирования и, двигаясь в походном ордере, прибыли в назначенный район полигона в Японском море. Корабли провели тактическое маневрирование в составе разных строев и обеспечили все виды обороны и защиты отряда кораблей на переходе морем.
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и фрегат "Маршал Шапошников" выполнили на закрытом для гражданских судов морском полигоне стрельбу из 100-миллиметровых артиллерийских установок АК-100 и А-190, а также из 30-миллиметровых скорострельных АК-630 по морским и воздушным мишеням, имитирующим цели условного противника.
После этого экипажи кораблей задействовали в поиске и уничтожении подводной лодки условного противника. Для этого в воздух с корабельных палуб подняли вертолеты Ка-27ПЛ с опускаемыми гидроакустическими станциями. Также в район учения прибыли дальние противолодочные самолеты Ту-142М3.
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
16 апреля, 07:03
"Адмирал Пантелеев" по указанным летчиками координатам обстрелял "неприятельскую" субмарину реактивными глубинными бомбами.
Кроме того, корабли по замыслу учения обнаружили противокорабельную ракету и для противодействия ей провели постановку пассивных помех. Также "Маршал Шапошников" и "Адмирал Пантелеев" запустили зенитные ракеты из комплекса "Кинжал" по условной воздушной цели.
После этого была обнаружена плавающая мина, угрожавшая гражданскому судоходству, ее уничтожили с помощью корабельных артиллерийских комплексов.
Как рассказал журналистам командир фрегата "Маршал Шапошников" Сергей Меркулов, все задачи были выполнены, а командование поставило экипажу оценку "отлично". Для его команды внезапная проверка не вызвала трудностей, потому что корабль с января 2023 года практически каждую неделю выходит в море на тренировки.
​По решению верховного главнокомандующего Вооруженных сил президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. В ней задействованы дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
Комплекс ПВО С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
"Панцири" и С-400 заняли новые позиционные районы в рамках проверки ТОФ
16 апреля, 07:03
 
РоссияЯпонское мореВладимир ПутинБезопасностьТу-142
 
 
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