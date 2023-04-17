https://ria.ru/20230417/tanki-1865816798.html

МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом

МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом - РИА Новости, 18.04.2023

МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков, ее слова приводятся на сайте... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-17T14:28

2023-04-17T14:28

2023-04-18T00:33

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков, ее слова приводятся на сайте ведомства.По имеющимся данным, еще до начала спецоперации Марокко заключило контракт с чешской компанией "Экскалибур Арми" на модернизацию 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999-2001 годах в Белоруссии. После завершения работ стране вернули лишь 56 боевых машин."Оставшаяся бронетехника в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине", — сообщила Захарова.Дипломат добавила, что марокканцев поставили перед фактом и сделали виноватыми перед Минском из-за нарушения обязательства не передавать танки третьим странам без согласия поставщика.Кильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Чехии перед Украиной в 566 миллионов евро. Премьер-министр страны Петр Фиала уточнил, что Прага передала Киеву 89 танков, 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц.В апреле глава Минобороны Яна Чернохова сообщила, что Прага планирует оказать военную помощь Украине еще на 600-700 миллионов крон (около 28-32 миллионов долларов).

https://ria.ru/20230402/chekhiya-1862486103.html

https://ria.ru/20230414/polsha-1865305670.html

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