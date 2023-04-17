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МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом - РИА Новости, 18.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 17.04.2023 (обновлено: 00:33 18.04.2023)
https://ria.ru/20230417/tanki-1865816798.html
МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом
МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом - РИА Новости, 18.04.2023
МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом
Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков, ее слова приводятся на сайте... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-17T14:28
2023-04-18T00:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
мария захарова
сергей лавров
чехия
нато
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков, ее слова приводятся на сайте ведомства.По имеющимся данным, еще до начала спецоперации Марокко заключило контракт с чешской компанией "Экскалибур Арми" на модернизацию 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999-2001 годах в Белоруссии. После завершения работ стране вернули лишь 56 боевых машин."Оставшаяся бронетехника в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине", — сообщила Захарова.Дипломат добавила, что марокканцев поставили перед фактом и сделали виноватыми перед Минском из-за нарушения обязательства не передавать танки третьим странам без согласия поставщика.Кильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Чехии перед Украиной в 566 миллионов евро. Премьер-министр страны Петр Фиала уточнил, что Прага передала Киеву 89 танков, 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц.В апреле глава Минобороны Яна Чернохова сообщила, что Прага планирует оказать военную помощь Украине еще на 600-700 миллионов крон (около 28-32 миллионов долларов).
https://ria.ru/20230402/chekhiya-1862486103.html
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в мире, россия, украина, мария захарова, сергей лавров, чехия, нато, т-72б, прага, яна чернохова, т-72 "урал", ми-24, петр фиала
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Сергей Лавров, Чехия, НАТО, Т-72Б, Прага, Яна Чернохова, Т-72 "Урал", Ми-24, Петр Фиала
МИД назвал передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим фактом

Захарова: Россия считает вопиющим факт передачи Чехией марокканских танков ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков, ее слова приводятся на сайте ведомства.
«

"Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность", — отметила дипломат.

По имеющимся данным, еще до начала спецоперации Марокко заключило контракт с чешской компанией "Экскалибур Арми" на модернизацию 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999-2001 годах в Белоруссии. После завершения работ стране вернули лишь 56 боевых машин.
"Оставшаяся бронетехника в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине", — сообщила Захарова.
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2 апреля, 16:48
Дипломат добавила, что марокканцев поставили перед фактом и сделали виноватыми перед Минском из-за нарушения обязательства не передавать танки третьим странам без согласия поставщика.
Кильский институт мировой экономики оценивает военные обязательства Чехии перед Украиной в 566 миллионов евро. Премьер-министр страны Петр Фиала уточнил, что Прага передала Киеву 89 танков, 226 единиц бронетехники и 39 гаубиц.
В апреле глава Минобороны Яна Чернохова сообщила, что Прага планирует оказать военную помощь Украине еще на 600-700 миллионов крон (около 28-32 миллионов долларов).
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМария ЗахароваСергей ЛавровЧехияНАТОТ-72БПрагаЯна ЧерноховаТ-72 "Урал"Ми-24Петр Фиала
 
 
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