https://ria.ru/20230417/sunak-1865856596.html

Сунак прокомментировал сообщения о начале расследования по своей декларации

Сунак прокомментировал сообщения о начале расследования по своей декларации - РИА Новости, 17.04.2023

Сунак прокомментировал сообщения о начале расследования по своей декларации

Британский премьер Риши Сунак в начале апреля обратился в парламентский комитет по связям с заявлением, что доля его супруги Акшаты Мурти в компании Koru Kids,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:44

2023-04-17T16:44

2023-04-17T16:44

в мире

риши сунак

sun

парламент великобритании

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак в начале апреля обратился в парламентский комитет по связям с заявлением, что доля его супруги Акшаты Мурти в компании Koru Kids, связанной с уходом за детьми, задекларирована, сообщил корреспондент британской газеты Sun Гарри Коул со ссылкой на письмо Сунака. Ранее парламент Великобритании сообщил о начале расследования в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов. Согласно правилам, все британские парламентарии обязаны регистрировать все получаемые подарки, взносы и пожертвования в так называемом "реестре интересов". Газета Telegraph со ссылкой на источник в офисе премьера сообщила, что расследование имеет отношение к доле супруги Сунака в компании, связанной с уходом за детьми. "Я отмечаю, что в СМИ появились сообщения о миноритарной доле моей жены в компании Koru Kids. Комитет (по связям) задавал мне вопросы. Я хотел бы уточнить для парламентского протокола, что этот интерес был верно задекларирован в кабинете министров. Новый список министерских интересов будет опубликован в ближайшее время независимым советником Лори Магнусом", - говорится в письме Сунака, опубликованном корреспондентом Sun в Twitter. Письмо датировано 4 апреля. В письме Сунак отметил, что интересы супругов министров "не являются чем-то, что может повлиять на их действия как министров или как членов парламента".

https://ria.ru/20221025/nalogi-1826773899.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, риши сунак, sun, парламент великобритании