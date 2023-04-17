Сунак прокомментировал сообщения о начале расследования по своей декларации
СМИ: Сунак ранее сообщил в комитет парламента, что декларировал долю жены в Koru Kids
© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак в начале апреля обратился в парламентский комитет по связям с заявлением, что доля его супруги Акшаты Мурти в компании Koru Kids, связанной с уходом за детьми, задекларирована, сообщил корреспондент британской газеты Sun Гарри Коул со ссылкой на письмо Сунака.
Ранее парламент Великобритании сообщил о начале расследования в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов. Согласно правилам, все британские парламентарии обязаны регистрировать все получаемые подарки, взносы и пожертвования в так называемом "реестре интересов". Газета Telegraph со ссылкой на источник в офисе премьера сообщила, что расследование имеет отношение к доле супруги Сунака в компании, связанной с уходом за детьми.
"Я отмечаю, что в СМИ появились сообщения о миноритарной доле моей жены в компании Koru Kids. Комитет (по связям) задавал мне вопросы. Я хотел бы уточнить для парламентского протокола, что этот интерес был верно задекларирован в кабинете министров. Новый список министерских интересов будет опубликован в ближайшее время независимым советником Лори Магнусом", - говорится в письме Сунака, опубликованном корреспондентом Sun в Twitter. Письмо датировано 4 апреля.
В письме Сунак отметил, что интересы супругов министров "не являются чем-то, что может повлиять на их действия как министров или как членов парламента".