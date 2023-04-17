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Сунак прокомментировал сообщения о начале расследования по своей декларации - РИА Новости, 17.04.2023
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16:44 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/sunak-1865856596.html
Сунак прокомментировал сообщения о начале расследования по своей декларации
Сунак прокомментировал сообщения о начале расследования по своей декларации - РИА Новости, 17.04.2023
Сунак прокомментировал сообщения о начале расследования по своей декларации
Британский премьер Риши Сунак в начале апреля обратился в парламентский комитет по связям с заявлением, что доля его супруги Акшаты Мурти в компании Koru Kids,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:44
2023-04-17T16:44
в мире
риши сунак
sun
парламент великобритании
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак в начале апреля обратился в парламентский комитет по связям с заявлением, что доля его супруги Акшаты Мурти в компании Koru Kids, связанной с уходом за детьми, задекларирована, сообщил корреспондент британской газеты Sun Гарри Коул со ссылкой на письмо Сунака. Ранее парламент Великобритании сообщил о начале расследования в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов. Согласно правилам, все британские парламентарии обязаны регистрировать все получаемые подарки, взносы и пожертвования в так называемом "реестре интересов". Газета Telegraph со ссылкой на источник в офисе премьера сообщила, что расследование имеет отношение к доле супруги Сунака в компании, связанной с уходом за детьми. "Я отмечаю, что в СМИ появились сообщения о миноритарной доле моей жены в компании Koru Kids. Комитет (по связям) задавал мне вопросы. Я хотел бы уточнить для парламентского протокола, что этот интерес был верно задекларирован в кабинете министров. Новый список министерских интересов будет опубликован в ближайшее время независимым советником Лори Магнусом", - говорится в письме Сунака, опубликованном корреспондентом Sun в Twitter. Письмо датировано 4 апреля. В письме Сунак отметил, что интересы супругов министров "не являются чем-то, что может повлиять на их действия как министров или как членов парламента".
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в мире, риши сунак, sun, парламент великобритании
В мире, Риши Сунак, Sun, Парламент Великобритании
Сунак прокомментировал сообщения о начале расследования по своей декларации

СМИ: Сунак ранее сообщил в комитет парламента, что декларировал долю жены в Koru Kids

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Британский премьер Риши Сунак в начале апреля обратился в парламентский комитет по связям с заявлением, что доля его супруги Акшаты Мурти в компании Koru Kids, связанной с уходом за детьми, задекларирована, сообщил корреспондент британской газеты Sun Гарри Коул со ссылкой на письмо Сунака.
Ранее парламент Великобритании сообщил о начале расследования в отношении премьер-министра страны Риши Сунака по вопросу декларации финансовых интересов. Согласно правилам, все британские парламентарии обязаны регистрировать все получаемые подарки, взносы и пожертвования в так называемом "реестре интересов". Газета Telegraph со ссылкой на источник в офисе премьера сообщила, что расследование имеет отношение к доле супруги Сунака в компании, связанной с уходом за детьми.
"Я отмечаю, что в СМИ появились сообщения о миноритарной доле моей жены в компании Koru Kids. Комитет (по связям) задавал мне вопросы. Я хотел бы уточнить для парламентского протокола, что этот интерес был верно задекларирован в кабинете министров. Новый список министерских интересов будет опубликован в ближайшее время независимым советником Лори Магнусом", - говорится в письме Сунака, опубликованном корреспондентом Sun в Twitter. Письмо датировано 4 апреля.
В письме Сунак отметил, что интересы супругов министров "не являются чем-то, что может повлиять на их действия как министров или как членов парламента".
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