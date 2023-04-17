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C начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 180 человек - РИА Новости, 17.04.2023
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20:44 17.04.2023 (обновлено: 20:51 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/sudan-1865926025.html
C начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 180 человек
C начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 180 человек - РИА Новости, 17.04.2023
C начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 180 человек
Более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане, заявил на брифинге по видеосвязи из Хартума... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:44
2023-04-17T20:51
в мире
судан
оон
столкновения в хартуме
хартум (город)
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ООН, 17 апр – РИА Новости. Более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане, заявил на брифинге по видеосвязи из Хартума спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес."Более 180 гражданских убиты, более 1800 ранены за прошедшие три дня", - сказал Пертес.
https://ria.ru/20230417/sudan-1865822226.html
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в мире, судан, оон, столкновения в хартуме, хартум (город)
В мире, Судан, ООН, Столкновения в Хартуме, Хартум (город)
C начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 180 человек

ООН: c начала столкновений в Судане погибли более 180 человек, свыше 1800 получили ранения

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 апр – РИА Новости. Более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане, заявил на брифинге по видеосвязи из Хартума спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес.
"Более 180 гражданских убиты, более 1800 ранены за прошедшие три дня", - сказал Пертес.
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Вчера, 14:46
 
В миреСуданООНСтолкновения в ХартумеХартум (город)
 
 
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