https://ria.ru/20230417/sudan-1865926025.html

C начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 180 человек

C начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 180 человек - РИА Новости, 17.04.2023

C начала вооруженных столкновений в Судане погибли более 180 человек

Более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане, заявил на брифинге по видеосвязи из Хартума... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T20:44

2023-04-17T20:44

2023-04-17T20:51

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ООН, 17 апр – РИА Новости. Более 180 гражданских лиц погибли, свыше 1800 человек ранены после начала столкновений между силовиками в Судане, заявил на брифинге по видеосвязи из Хартума спецпредставитель генсека ООН по Судану Волкер Пертес."Более 180 гражданских убиты, более 1800 ранены за прошедшие три дня", - сказал Пертес.

https://ria.ru/20230417/sudan-1865822226.html

судан

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в мире, судан, оон, столкновения в хартуме, хартум (город)