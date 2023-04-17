https://ria.ru/20230417/sudan-1865836674.html

Судан выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране

Судан выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране - РИА Новости, 17.04.2023

Судан выступил против международного вмешательства в ситуацию в стране

МИД Судана поблагодарил другие государства за предложение помощи в урегулировании ситуации, однако назвал ее внутренним делом, выступив против международного... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:33

2023-04-17T15:33

2023-04-17T15:33

в мире

судан

хартум (город)

россия

африканский союз

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. МИД Судана поблагодарил другие государства за предложение помощи в урегулировании ситуации, однако назвал ее внутренним делом, выступив против международного вмешательства, с соответствующим заявлением ведомство выступило в понедельник. В сообщении отмечается, что МИД "выражает признательность арабским и африканским странам, также международному сообществу за усилия, направленные на то, чтобы помочь урегулировать ситуацию в стране". "Хотел (МИД) бы подчеркнуть, что этот вопрос является внутренним делом, которое следует оставить на усмотрение суданцев для достижения необходимого между ними урегулирования, без международного вмешательства", - говорится в сообщении ведомства. В минувший четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования разместили (СБР) свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР. Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В воскресенье межправительственная организация по развитию Восточной Африки (IGAD) заявила, что в Судан направятся главы Кении, Южного Судана и Джибути для примирения враждующих глав армии и Сил быстрого реагирования. Свою делегацию в Хартум планирует отправить также комиссия Африканского союза. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла, что более 83 человек погибли и более 1126 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля. В субботу в МИД России заявили, что события в Судане вызывают в Москве серьезную обеспокоенность, РФ призывает стороны проявить политическую волю и предпринять шаги к прекращению огня. В дипломатическом ведомстве сообщали, что пострадавших среди находящихся в Судане российских граждан нет.

https://ria.ru/20230417/bombezhki-1865832764.html

https://ria.ru/20230417/sudan-1865791596.html

судан

хартум (город)

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, судан, хартум (город), россия, африканский союз, столкновения в хартуме