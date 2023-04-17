https://ria.ru/20230417/sudan-1865822226.html

Посольство следит за ситуацией с заблокированной в Хартуме россиянкой

Посольство следит за ситуацией с заблокированной в Хартуме россиянкой - РИА Новости, 17.04.2023

Посольство следит за ситуацией с заблокированной в Хартуме россиянкой

Посольство РФ в Судане при первой возможности проведет эвакуацию российских граждан, оказавшихся заблокированными из-за боевых действий в одной из церквей... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:46

2023-04-17T14:46

2023-04-17T15:21

в мире

хартум (город)

россия

судан

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 17 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Судане при первой возможности проведет эвакуацию российских граждан, оказавшихся заблокированными из-за боевых действий в одной из церквей Хартума, сообщает в своем заявлении диппредставительство.Согласно заявлению российского посольства, оно "поддерживает контакты с росгражданами, в том числе с теми, кого внезапно и повсеместно начавшиеся боевые действия застали вне мест постоянного проживания". В диппредставительстве также сказали, что знают и о ситуации с нахождением гражданки России с ребенком в одной из церквей Хартума."К сожалению, обстановка в суданской столице остается напряженной. В этой связи перемещение по городу представляет большую опасность, чем нахождение в домах или иных защищенных помещениях. При первой возможности проведем эвакуацию росграждан в места их постоянного проживания или в здание посольства. В настоящее время все такие граждане России обеспечены питанием, водой и предметами первой необходимости. С ними поддерживается связь", - сообщило посольство РФ в Хартуме.В понедельник утром епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва сообщил греческому общественному телевидению ERT, что в здании митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, в том числе россиянка с ребенком, они не могут выйти из-за обстрелов.В четверг, 13 апреля, арабские телеканалы сообщали, что суданские Силы быстрого реагирования (СБР) разместили свои подразделения в городе Мероэ на севере страны, суданская армия потребовала от них покинуть его. В субботу в Судане начались бои между СБР и регулярной армией. Первые заявили, что взяли под контроль Дворец республики (президентский дворец) в Хартуме, международный аэропорт столицы, а также воздушную базу в Мероэ. СБР обвинили регулярную армию в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". Армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы. Также военные отметили, что СБР напали на них первыми. Глава переходного суверенного совета Судана и главком ВС страны Абдель Фаттах Бурхан издал указ о расформировании СБР.Боестолкновения и отдельные стычки между армией и СБР проходят и в ряде других суданских провинций. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.Ранее Центральный комитет суданских врачей заявил, что 97 человек погибли и 942 были ранены в ходе столкновений в Судане с 13 апреля.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865545961.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865525441.html

https://ria.ru/20230416/sudan-1865635280.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, хартум (город), россия, судан, столкновения в хартуме